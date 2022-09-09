SLIPSIDE: «Музыка — как путь от экспериментов со звуком до серьезного стиля звучания»

— Расскажите о вашем музыкальном творчестве, как давно занимаетесь музыкой?

— Более 6 лет. В 7 лет познакомился с такими жанрами как Дабстеп и Электро-хаус, тем самым сформировав у себя музыкальный вкус, дальше — больше. К 12 годам четко осознал, что хочу тоже заниматься творчеством, скачал Фрути Лупс (программа для написания музыки) и понеслась. Эксперименты со звуком без музыкального образования и обучающих курсов позволили понять, как устроена музыка, но не быстро. После кучи написанных треков под другими именами я осознаю, что пора завоёвывать сцену и так появился SLIPSIDE. Трек «Come Over» стал дебютным треком, выпущенный в мае 2021 совместно с MØRFI побывал в разных чартых и был добавлен в один их крупнейших плейлистов Spotify в жанре Trap «Trap Nation».

— Как происходит написание треков?

— Происходит это в моей «бед-рум» студии, каждый день что-нибудь набрасываю и совершенствую взятую идею из головы.

– С какими лейблами и артистами вам уже удалось поработать?

– Удалось поработать с такими артистами как: MØRFI, Talknig Body, Nick Hades, Brenda Mullen, Mnvena, Coopex, Namelle. Сотрудничая с разными артистами можно получить бесценный опыт, ведь у каждого свои секреты на своей кухне. Также сотрудничал и сотрудничаю с такими лейблами как: Gaming Playlist, Loudkult, WE ARE BLACK&WHITE LIMITED, Lilly Era.

– Планы на будущее?

– Выпускать больше треков, выпускать больше семпл паков, и конечно же радовать аудиторию!

— Как ты справляешься с творческим кризисом?

— Редкое явление, обычно отвлекаюсь от музыки прогулками или путешествиями, могу моментально взять и уехать куда-нибудь если наступает такой период.

– Что посоветуете начинающим музыкантам в плане написании музыки?

– Развивайтесь духовно и физически, очень помогает, формируйте окружение, которое вас вдохновит и замотивирует, набивайте руку. Все придет с опытом.

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С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.