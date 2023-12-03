В Якутии зажгли огни первой новогодней ёлки в стране

1 декабря в Якутске в рамках фестиваля «Зима начинается с Якутии» зажгли огни первой новогодней елки в России, дав старт эстафете зажжения ёлок во всех районах республики.

По традиции на торжество прибыл Повелитель Холода, хранитель вечной мерзлоты Чысхаан с символом холода из Оймякона. Участники зажжения главной ёлки Якутии стали свидетелями настоящего новогоднего волшебства - Хранитель Холода Чысхаан после зажжения елки направился из Якутска в Москву на Международную выставку-форум «Россия», где сегодня вечером передаст символ холода российскому Деду Морозу из Великого Устюга. После этого огни новогодних елок зажгутся по всей стране.

Впервые мероприятие состоялось 2011 году по инициативе главы республики Айсена Николаева.

«Всероссийский фестиваль «Зима начинается с Якутии» сегодня является одним из самых ярких и масштабных культурных событий в нашей стране. Мероприятие стало, без преувеличения, брендом республики, что, безусловно, положительно сказывается на развитии туризма и привлекательности региона», - отметил Глава Якутии Айсен Николаев.

Председатель Правительства Республики Кирилл Бычков подчеркнул, что зима в Якутии открывает новые возможности для всех желающих исследовать и оценить всю ее многогранность. «Это время, когда республика предлагает всем прикоснуться к спортивной, гастрономической, культурно – познавательной и экстремальной стороне Якутии», - сообщил Кирилл Бычков и дал старт зажжению главной ёлки Республики Саха (Якутия).

Напомним, фестиваль «Зима начинается с Якутии» является одним из ключевых мероприятий событийного туризма в России и с каждым годом собирает все больше участников и гостей. В рамках фестиваля пройдут праздник «Строганина», гастрономический фестиваль «Вкус Якутии», конкурс ледовых и снежных скульптур «Бриллианты Якутии», конкурс снегурочек «Хаарчана Куо» и многое другое.

Фото – Андрей СОРОКИН