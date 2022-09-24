КАЛИНИНГРАД: «Чужеземцы» на планете

Небесные странники с Луны и Марса. Камни, вызывавшие священный трепет у древних и пристальное внимание современников. Новая выставка «Чужеземцы» рассказывает о «пришельцах» из космического пространства. Образцы метеоритов — красивейшие, необычные, редкие – дополняют экспозицию «Глубина» в Главном корпусе музея.

На выставке представлено более 30 образцов самого разного спектра. Некоторые из них обработаны людьми, что позволяет увидеть поистине неземную красоту внутренней структуры небесных посланников. Некоторые показаны в первозданном виде – таком, как они попали на Землю. Крошечные обломки длиной меньше сантиметра можно разглядеть только под увеличительным стеклом. Зато размер самого крупного из представленных внеземных тел – около метра, вес – 190 кг, и его можно даже обнять! Блестящие как зеркало железо-каменные метеориты расскажут о том, как рождаются планеты, в том числе и наша Земля. Значение таких находок для ученых сложно переоценить. Именно метеориты несут информацию об истории образования планет, их прошлом и будущем.

Придя на выставку, посетители смогут разобраться, чем отличаются метеороиды от метеоров, что такое болид и когда можно наблюдать падающие звезды, какие объекты можно назвать опасными соседями, а какие не нанесут вреда, даже если попадут на нашу планету. И, конечно, найти ответ на вопрос, что для нас «небесные странники» — угроза, знание, ресурс?

Выставка «Чужеземцы» будет работать до конца января 2023 г.

Где? Калининград, Музей Мирового океана.

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