Юлия Райнер открывает душу в новом сингле «Happy end»

Молодая певица Юлия Райнер продолжает раскрывать в треках новые грани любви, показывать свою чувственность.

В новом сингле «Happy End» она рассказывает об истории расставания и одиночества: трогательный сюжет, но динамические мотивы добавляют контраста треку, подчеркивают его эмоциональность.

Любовь – самое ценное и порой самое опасное чувство, которое может возвысить человека или утопить. За нее нужно бороться, порой делать невообразимо трудный выбор. Но как быть если отношения мучают и причиняют боль, а без них ты сходишь с ума?

Пронзительный саунд, строчки которого заставят каждого погрузиться в собственные воспоминания. Звучание трека, с элементами электронной музыки, быстро запоминается и вызывает эмоции сопереживания и желание стать частью истории Юлии.

Слушайте и вы новый трек Юлии Райнер на всех цифровых площадках!

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