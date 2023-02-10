Смешарики выпустили первый альбом фонка и других оригинальных миксов, обложку и клип к которому создала нейросеть

10 февраля, в преддверии своего 20-летия, создатели анимационного проекта «Смешарики» выпустили новый музыкальный альбом «мёд», включающий в себя только оригинальные треки, созданные на основе известных цитат любимых персонажей. Впервые поклонники проекта услышат знакомые голоса и фразы в неожиданной обработке. Первый сингл с альбома «O.M.S.K. Phonk» за месяц уже набрал на платформах более 2-х миллионов прослушиваний. Обложку к альбому сгенерировал искусственный интеллект.

Заявивший о себе в начале февраля музыкальный лейбл Riki Music продолжает удивлять поклонников проекта «Смешарики» выходом нового альбома.

Олег Трояновский, музыкальный продюсер ГК «Рики»:

– «Мёд» – совершенно уникальный альбом. Фонк, мёд, Смешарики и нейросети. Это сочетание несочетаемого, игра настроений, новые эксперименты с жанрами. Впервые в музыкальной истории Смешариков нашлось место такому жанру как фонк, а лирический Бараш получил возможность высказать свои идеи под меланхоличный бит. Это треки, созданные с нуля для тех, кто вырос на проекте, кто не боится экспериментировать и открыт ко всему новому».

Обложка к альбому с изображением Копатыча и его медового домика – это коллаборация искусственного интеллекта и специалистов дизайн-студии ГК «Рики». Компания продолжает экспериментировать с новыми направлениями.

В альбоме «мёд» не обойдётся и без сюрпризов. В качестве бонуса, в него будет включена пародия на музыкальный хит Хабиба - «Ягода малинка».

Одновременно с релизом альбома на YouTube-канале Рики.Фан появится клип к треку «M.E.D. Phonk», который был также создан при помощи нейросети. В клипе один из героев Смешариков – Копатыч путешествует по параллельной вселенной, частично состоящей из мёда.

И это далеко не всё, что ожидает фанатов «Смешариков». Остается лишь догадываться, какие еще сюрпризы приготовит проект в год своего 20-летия.

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