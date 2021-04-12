В Музее Москвы открывается камерная экспозиция, посвященная 60-летию полета Юрия Гагарина в космос

13 апреля 2021 года в Музее Москвы открывается выставка-витрина, посвященная юбилею исторического полета Юрия Гагарина в космос. В 1961 году он стал первым человеком, увидевшим Землю из космоса.
После этого памятного для всего мира дня миллионы людей заговорили о будущем освоении Вселенной. Вдохновленные открывшимися перспективами музыканты, поэты и художники посвящали свои произведения новым героям — космонавтам. На многие годы космос стал главной творческой идеей нашей страны. Нашел он свое отражение и в истории советского декоративно-прикладного искусства.
Восхищенный успехами советской космонавтики архитектор Абрам Скидальский создал серию деревянных игрушек-космонавтов, которые затем ушли в массовое производство. Их продавали в московских магазинах подарков и сувениров. Большой популярностью у москвичей также пользовались сладости столичных кондитерских фабрик в специальных космических обертках. Сейчас все эти предметы находятся в фонде Музея Москвы и будут выставлены в витрине.
Выставка работает до 23 мая.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.