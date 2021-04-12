В Музее Москвы открывается камерная экспозиция, посвященная 60-летию полета Юрия Гагарина в космос

13 апре­ля 2021 года в Музее Моск­вы откры­ва­ет­ся выстав­ка-вит­ри­на, посвя­щен­ная юби­лею исто­ри­че­ско­го поле­та Юрия Гага­ри­на в кос­мос. В 1961 году он стал пер­вым чело­ве­ком, уви­дев­шим Зем­лю из космоса.

После это­го памят­но­го для все­го мира дня мил­ли­о­ны людей заго­во­ри­ли о буду­щем осво­е­нии Все­лен­ной. Вдох­нов­лен­ные открыв­ши­ми­ся пер­спек­ти­ва­ми музы­кан­ты, поэты и худож­ни­ки посвя­ща­ли свои про­из­ве­де­ния новым геро­ям — кос­мо­нав­там. На мно­гие годы кос­мос стал глав­ной твор­че­ской иде­ей нашей стра­ны. Нашел он свое отра­же­ние и в исто­рии совет­ско­го деко­ра­тив­но-при­клад­но­го искусства.

Вос­хи­щен­ный успе­ха­ми совет­ской кос­мо­нав­ти­ки архи­тек­тор Абрам Ски­даль­ский создал серию дере­вян­ных игру­шек-кос­мо­нав­тов, кото­рые затем ушли в мас­со­вое про­из­вод­ство. Их про­да­ва­ли в мос­ков­ских мага­зи­нах подар­ков и суве­ни­ров. Боль­шой попу­ляр­но­стью у моск­ви­чей так­же поль­зо­ва­лись сла­до­сти сто­лич­ных кон­ди­тер­ских фаб­рик в спе­ци­аль­ных кос­ми­че­ских оберт­ках. Сей­час все эти пред­ме­ты нахо­дят­ся в фон­де Музея Моск­вы и будут выстав­ле­ны в витрине.

Выстав­ка рабо­та­ет до 23 мая.

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