Смотрите, «Волны»! – новый релиз от лизы гинзбург

7 июня состоялась премьера нового сингла и mood-видео лизы гинзбург «Волны». Слова и музыку к нему написала сама певица.

«Текст этого трека я начала писать несколько лет назад и долгое время сама не понимала, к чему он ведет. Он отражает все, что так часто хочется, но не получается выразить. Каждый, наверное, порой обращается к каким-то своим волнам с какой-то собственной просьбой. Кому-то они отвечают, а кому-то – нет... Я делюсь с вами чем-то действительно личным и очень надеюсь на вашу поддержку», - поделилась лиза.

Новый сингл дополнил красивый видеоряд. Съемки mood-видео проходили в апреле в Анапе, и как признается певица, было очень холодно, но это того стоило: «Для меня весь съемочный процесс был чем-то удивительным. Я, кажется, до сих пор не осознала, какую работу мы проделали. Отвечу сразу на, наверное, главный вопрос – да, было очень холодно! Несмотря на это и многие другие трудности, получилось потрясающее видео, оно определенно того стоит. У нас была замечательная команда, всем из которой я безумно благодарна»

Слушайте и смотрите «Волны» на всех площадках, а также на музыкальных телеканалах!

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.