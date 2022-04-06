«СНЫ КАШТАНКИ»: Музыкальный спектакль по рассказу Антона Чехова

8 и 9 апреля 2022 года в фойе Детского музыкального театра имени Наталии Сац состоится премьера иммерсивного спектакля «Сны Каштанки» Михаила Броннера.

Автором идеи постановки этого спектакля стал Георгий Исаакян, художественный руководитель театра и проекта «RE-Конструкция», в рамках которого состоится премьера: «Михаил Броннер – автор музыки к очень любимым нами и зрителями спектаклям нашего текущего репертуара «Съедобные сказки» по повести М. Трауб, «Гадкий утенок» по сказке Г.Х. Андерсена и «Вредные советы» по культовой книге Г. Остера. Эти оперы Михаил Броннер написал специально для нашего театра, и именно на наших сценах состоялись мировые премьеры этих произведений, чем мы очень гордимся. Как и тем, что первое исполнение своего нового сочинения, московскую премьеру спектакля «Сны Каштанки», он так же доверил нам».

Музыкальным руководителем этого путешествия по Большому фойе театра станет дирижер Сергей Михеев, режиссером — Мария Фомичёва. «Для нас, постановочной команды, особенно важными в этом произведении оказались темы пути героя и возвращения его домой. Поэтому действие происходит в нескольких локациях, что позволяет зрителю в буквальном смысле пройти по маршруту путешествия Каштанки», — рассказывает режиссёр.

Благодаря своему иммерсивному постановочному решению спектакль охватит всё пространство фойе Большой сцены Театра Сац. Это «путешествие» по фойе и по сюжету рассказа Чехова начнётся в нижнем фойе Большой сцены, у Зимнего сада. Затем действие перенесётся в просторное верхнее фойе, где будет расположена сцена и зрительские сидячие места (которых в начальной локации не будет). , затем зритель рассаживается в верхнем фойе (до антракта). После антракта второе отделение начнётся там же, а в цирковом финале действие снова перенесётся – на этот раз в ротонду, которая своим полукругом прекрасно подходит под очертания циркового манежа. Иммерсивную особенность спектакля подчеркнёт еще больше передвижение и оркестра: инструментальный ансамбль, выполняющий оркестровое сопровождение действия также будет перемещаться, но между двумя точками: верхним фойе и ротондой. И этот переход музыкантов оркестра будет гибко вплетён в сюжетное действие.

«По-настоящему я познакомился с «Каштанкой» Антона Павловича Чехова в очень взрослом возрасте, а со школьных времен я текст не помнил», – рассказывает Михаил Броннер. – «И когда прочел его уже очень зрелым человеком, я был им поражен и написал музыку для чтеца и камерного оркестра с необычным составом: в нем еще есть аккордеон, балалайка, саксофон и фортепиано. Я не убрал ни одного слова из рассказа Чехова. В моей музыке есть все семь глав «Каштанки» без единой купюры». Поэтому в спектакле «Сны Каштанки» важнейшим действующим лицом является рассказчик, излагающий основополагающие моменты текста Чехова. Интермедии инструментального ансамбля становятся звукоизобразительными эпизодами, а также сопровождают мелодекламацию артистов оперной труппы. Именно «музыкальной речью» композитор дополнил текстовые эпизоды рассказчика, сохранив таким образом полный рассказ писателя.

Впервые в Москве «Сны Каштанки», музыка для чтеца и камерного оркестра, прозвучала в концертном исполнении 25 февраля 2022 года так же в рамках проекта «RE-Конструкция», на концерте «Ангел любви, ангел печали…», посвященном 70-летию Михаила Броннера. В роли Чтеца в «Снах Каштанки» выступил тогда сам композитор. Дирижировал оркестром театра Сергей Михеев, который сейчас является музыкальным руководителем этой иммерсивной постановки.

Подробнее о спектакле на сайте театре.

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