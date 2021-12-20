Василий Емельяненко представил авторскую линейку хот-догов в «КАРО»

В качестве новогоднего подарка для гостей «КАРО» дополнит ассортимент кинобаров u-choose авторскими гурмэ-хот-догами. Они появятся в восьми крупнейших кинобарах сети с 20 декабря 2021 года. Специальное меню для киносети разработал популярный шеф-повар, телеведущий и блогер с аудиторией более 2,5 млн. подписчиков Василий Емельяненко. Яркие впечатления от хитов проката дополнят гастрономические открытия — зрителям предстоит выбрать из 4 позиций хот-догов и адаптировать их под свой вкус. Хот-доги Френч-стайл, Датский классический, фирменный Шеф-дог original и Baby хот-дог для самых маленьких посетителей «КАРО» можно будет дополнить разнообразными топпингами, среди которых острый соус чили и перчик халапеньо, соломка из свежей моркови, релиш из корнишонов и сладкая баварская горчица. В 2022 году уникальные позиции появятся и в других мультиплексах сети.

Хот-доги остаются одним из самых популярных продуктов среди гостей «КАРО», так как дают возможность перекусить горячей, вкусной, сытной и полезной едой без риска опоздать на заветный киносеанс. Инновационные кинобары формата u-choose киносети «КАРО» помимо традиционных киноснэков вроде попкорна, начос и напитков предлагают линейку товаров для детей и здорового питания.

Ольга Проскурякова, вице-президент по управлению маркетингом, кафе и кинобарами сети кинотеатров «КАРО»:

– Наши кинотеатры являются не только местом, где можно посмотреть кино, но и зоной полноценного досуга. А для многих представить хороший досуг без вкусной еды просто невозможно, да и незачем. Наша коллаборация с Васей Емельяненко, уверена, порадует самых взыскательных гурманов. Тем более, что в ближайший месяц у них будет масса поводов зайти к нам на дегустацию — впереди Новый год и отличное большое кино.

Шеф-повар и кулинарный блогер Василий Емельяненко:

– «КАРО» своим примером показывают, что еда в кинотеатрах может быть разнообразной и дарить уникальные гастрономические впечатления. Надеюсь, теперь зрители будут ходить в кино не только за новинками проката, но и за едой по моим рецептам.

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