«Солнце Москвы» – победитель национальной премии «Золотой медвежонок»

Крупнейшее в Европе колесо обозрения «Солнце Москвы» одержало победу в главной отраслевой премии в сфере товаров и услуг для детей «Золотой медвежонок». Общественное пространство, объединяющее аттракцион высотой 140 метров, многофункциональный комплекс «Солнце Москвы» и городской променад, выиграло в номинации «Лучшее пространство для детей и семей с детьми».

31 мая в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации состоялась торжественная церемония награждения победителей. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко вручила почетную награду и главный талисман премии — плюшевого медвежонка Генеральному директору «Солнца Москвы» Денису Тетерину.

За восемь месяцев активной деятельности «Солнце Москвы» стало новым центром притяжения москвичей и гостей столицы, где более 50% посетителей — это семьи с детьми. На территории «Солнца Москвы» есть все для комфортного и интересного отдыха как школьников и подростков, так и для родителей с малышами. К услугам посетителей: комнаты матери и ребенка, специальный безбарьерный маршрут для гостей с детскими колясками, интерактивные семейные пространства и тематические кафе.

Еженедельно на территории «Солнца Москвы» проходят бесплатные просветительские мероприятия, направленные на культурное, образовательное и спортивное развитие подрастающего поколения.

Экспертный совет премии «Золотой медвежонок» высоко оценил качество организации безопасной эксплуатации колеса обозрения и сервисного обслуживания посетителей с детьми.

«Золотой медвежонок» — главная отраслевая премия в сфере товаров и услуг для детей. Проводится ежегодно с 2010 года Ассоциацией индустрии детских товаров при поддержке Совета Федерации Федерального собрания РФ и Минпромторга. Победителей определил научный, отраслевой и индустриальный экспертный совет на основе многогранной оценки номинантов.

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