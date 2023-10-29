Иван Алексеевич Бунин (22 (10) октября 1870 года, Воронеж, Россия – 8 ноября 1953 года, Париж, Франция) – писатель, академик Санкт-Петербургской академии наук по разряду изящной словесности, лауреат Нобелевской премии по литературе.
ВЕЧЕР
О счастье мы всегда лишь вспоминаем.
А счастье всюду. Может быть, оно —
Вот этот сад осенний за сараем
И чистый воздух, льющийся в окно.
В бездонном небе легким белым краем
Встает, сияет облако. Давно
Слежу за ним… Мы мало видим, знаем,
А счастье только знающим дано.
Окно открыто. Пискнула и села
На подоконник птичка. И от книг
Усталый взгляд я отвожу на миг.
День вечереет, небо опустело.
Гул молотилки слышен на гумне…
Я вижу, слышу, счастлив. Все во мне.
1909 г.
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