Иван Алексеевич Бунин (22 (10) октября 1870 года, Воронеж, Россия – 8 ноября 1953 года, Париж, Франция) – писатель, академик Санкт-Петербургской академии наук по разряду изящной словесности, лауреат Нобелевской премии по литературе.

ВЕЧЕР

О счастье мы всегда лишь вспоминаем.

А счастье всюду. Может быть, оно —

Вот этот сад осенний за сараем

И чистый воздух, льющийся в окно.

В бездонном небе легким белым краем

Встает, сияет облако. Давно

Слежу за ним… Мы мало видим, знаем,

А счастье только знающим дано.

Окно открыто. Пискнула и села

На подоконник птичка. И от книг

Усталый взгляд я отвожу на миг.

День вечереет, небо опустело.

Гул молотилки слышен на гумне…

Я вижу, слышу, счастлив. Все во мне.

1909 г.

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