ИРИ объявил о старте конкурса на создание национального контента

Институт развития интернета открыл конкурс на создание национального контента. Прием заявок пройдет с 6 февраля по 6 марта (до 18:00 по московскому времени). На конкурсе ожидаются проекты для широкой аудитории на темы качественных изменений в жизни общества, сохранения культурной идентичности и традиций, исторических событий и современных героев.

К участию допускаются в том числе долгосрочные проекты со сроком реализации до ноября 2025 года по пяти направлениям: видеоконтент, контент в блогосфере, мультиформатный (мультиплатформенный) контент, программное обеспечение и игры, спецпроекты в интернет-СМИ. В категории «Контент в блогосфере» проекты должны обязательно реализовываться совместно с блогерами, у которых не менее 1000 подписчиков, или размещаться в популярных пабликах (каналах) с аудиторией не менее 5000 пользователей.

«В прошлом году ИРИ провел ряд встреч между учеными и продюсерами для обмена опытом, обсуждения идей и, в конечном счете, улучшения качества контента на научные темы, который приходит к нам на конкурс. Поэтому в данном отборе мы ждем в том числе новые, оригинальные проекты о науке, технологиях, российских ученых и их образе жизни – в любом из направлений и для разных аудиторий: от школьников и их родителей до молодых ученых», – отметил генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский.

В текущем конкурсе расходы на продвижение ограничены 20% от общей стоимости.

«В этом году мы меняем подход к работе с продвижением в направлении «аудиовизуальный контент»: будем изучать маркетинговый план не только на этапе отбора, но и в процессе реализации проектов, победивших в конкурсе. Когда проект запущен и появляются рабочие материалы, становится ясно, как его нужно продвигать. Мы будем детально оценивать предполагаемую кампанию на этапе производства и принимать решение о конкретной сумме, которую выделяем на маркетинг, исходя из этой оценки. Мы также будем подробно обсуждать продвижение с онлайн-платформами, как с главными экспертами по привлечению аудитории и доставке контента до зрителя», – отметила исполнительный директор ИРИ Елена Лапина.

Минимальное количество просмотров (ключевой показатель эффективности) будет определяться по зафиксированной в документации системе расчета – исходя из общей стоимости проекта. Процедура отбора также изменится. Сначала эксперты оценят идеи (их актуальность и соответствие широким тематическим линиям), и только после этого набравшие проходной балл проекты будут допущены до экспертизы бизнес-плана. Финалисты представят свои работы перед членами Продюсерского совета на очной защите, а проекты-победители должны будут находиться в публичном доступе не менее 36 месяцев с момента выхода.

«На каждом конкурсе количество заявок растет, но мы боремся за качество, в первую очередь. Все процедурные изменения служат именно этой цели – высокие требования на этапе отбора позволяют экспертам выбрать актуальные и интересные аудитории проекты, а также оценить готовность их создателей к серьезной работе – как творческой, так и организационной. Важно адекватно рассчитывать свои силы при реализации проекта на всех этапах – от идеи и обоснованного бюджета до презентации на очной защите и отчетности», – добавил Алексей Гореславский.

Подать заявку можно через личный кабинет на сайте ИРИ. Участникам доступен акселератор – бесплатный онлайн-курс, который поможет разобраться с документацией и процессом подачи. Очная защита финалистов пройдет весной, тогда же станут известны победители конкурса.

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