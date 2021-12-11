Спектакль «Буэндиа», по роману Габриэля Гарсиа Маркеса «Сто лет одиночества» представят в Учебном театре «На Моховой»

18 и 19 декабря 2021 года РГИСИ представит премьеру спектакля «Буэндиа» по роману Габриэля Гарсиа Маркеса «Сто лет одиночества». Спектакль поставлен в двух частях и будет идти в два вечера.

Отсутствие инсценировок на русском языке, запутанная система персонажей и сложный сюжет – это не мешало режиссеру спектакля з.а. РФ Сергею Бызгу мечтать об этой постановке более 20 лет. Наконец взяться за «Сто лет одиночества» его побудила личная трагедия – смерть отца.

Студенты 4 курса мастерской Сергея Бызгу начали погружаться в материал сразу после поступления. Долгое время занимались построением древ своих семей.

Спектакль поставлен по роману великого колумбийского писателя, лауреата Нобелевской премии по литературе Габриэля Гарсиа Маркеса «Сто лет одиночества». Произведение принято относить к направлению «магический реализм». Для творчества Маркеса характерно обращение к основным конфликтам времени через призму мифа, магии. В своем центральном произведении автор пишет летопись рода семьи Буэндиа. А одиночество и есть тот финал, который ожидает человечество на его пути.

В два вечера на сцене Учебного театра развернется история семьи Буэндиа – не просто история одной семьи, обреченной на сто лет одиночества. Это зеркало всего человеческого рода, такого юного и такого пылкого, шагающего вперёд во времени… У него на пути – сводящие с ума мечты, жадность до знаний, кровопролитность войн, природные бедствия, изобилие и богатство, потери, и, безусловно, горячая страсть и чистая любовь.

«Для меня главная ценность спектакля состоит в том, что студенты и я вместе с ними как человек куда-то пробиваюсь, проникаю в человеческую сущность, в человека как такового с его слабостями, грехами, мыслями, чувствами. Я вижу, как на моих глазах дети становятся мудрее, тоньше за счет этого материала. То есть он их учит не только профессии, но и наталкивает на важные размышления – насколько сложна, многогранна и прекрасна жизнь. Герои, по сути дела, это семья грешников, как и все мы, но мы себе говорим, что они прекрасны. Да, они должны быть наказаны; наверное, они не могут дальше существовать, но они прекрасны, сам человек в своей многогранности, в своих грехах, победах, любви, во всем – прекрасен. И жизнь прекрасна», – рассказывает режиссер Сергей Бызгу.

Начало показов в 18.00.

Следующие показы спектакля пройдут в Учебном театре «На Моховой» 19 и 20 января 2022 года.

Фото – РГИСИ

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