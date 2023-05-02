Спорт – в массы! Более 350 площадок для занятий спортом в летний сезон ждет москвичей в парках

В Москве подготовили к летнему сезону более 350 спортивных площадок, расположенных в городских парках культуры и отдыха, сообщила заммэра Наталья Сергунина. Жители столицы приходят сюда тренироваться на свежем воздухе и объединяются в районные сообщества — от любителей утренних пробежек до поклонников настольного тенниса, йоги или волейбола.

«Все чаще москвичи выбирают для тренировок районные парки. Они прекрасно оборудованы и дают возможность выполнять упражнения, играть в футбол, баскетбол, волейбол, большой и настольный теннис, заниматься йогой, кататься на велосипедах, роликах и скейтбордах», — отметила Наталья Сергунина.

Популярностью пользуется воркаут — упражнения на силу и выносливость, которые выполняются на улице. Первым под него был приспособлен в 2011 году Бабушкинский парк. Сегодня 150 таких площадок можно найти в 40 парках в разных частях города. Классические тренажеры, почти как в фитнес-залах, установлены, например, в парке у прудов «Радуга» (больше 20 видов спортивных снарядов) и в усадьбе Воронцово.

Под командные виды спорта — в частности, волейбол, баскетбол и футбол — приспособлены больше 130 площадок. Корты для большого тенниса ждут горожан более чем в 15 парках — в «Сокольниках», Измайловском и других. Столы для пинг-понга стоят более чем на 25 площадках. Среди них парки «Северное Тушино», Лианозовский, Перовский и у Джамгаровского пруда.

У молодежи популярны площадки для катания на скейтборде — такие есть на территории уже более чем 15 парков. Одна из самых посещаемых находится в парке имени Ю.М. Лужкова. А в Парке Горького в этом году проведут занятия по скейтбордингу для новичков. Также музей-заповедник «Коломенское» приглашает поклонников велоспорта узнать — в рамках экскурсии — об истории здешних мест.

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