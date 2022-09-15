В Белгороде завершила свою работу «Арт-резиденция «Молодые – молодым»

В 2021 году в Белгородской филармонии начала свою работу «Арт-резиденция «Молодые – молодым». На новый региональный проект АНО «Комитет развития спортивных и творческих индустрий» (АНО «КР СИТИ») получила поддержку Президентского Фонда культурных инициатив.

«Арт-резиденция «Молодые – молодым» – региональный проект, который стал важным этапом поддержки творческих способностей подрастающего поколения в области композиторского творчества. Главной целью проекта являлось создание творческой среды для талантливой молодёжи, обучающейся музыке и имеющей желание развивать композиторские навыки.

К участию в проекте были приглашены учащиеся музыкальных школ, детских школ искусств и студенты музыкальных колледжей – в возрасте до 35 лет включительно. Желающие участвовать в новом региональном проекте прошли предварительный отбор, выслав авторские сочинения (партитуру и видеозапись исполнения). Конкурс проводился по двум номинациям – «Вокальная и хоровая музыка» и «Инструментальная музыка». Допускалось участие композитора одновременно в двух номинациях. Жюри не ограничивали конкурсантов строгими рамками стилей и направлений, а принимали во внимание оригинальность и художественное качество произведения.

По итогам Конкурса 14 победителей были награждены дипломами и стали резидентами Арт-резиденции, тем самым получив возможность бесплатно принять участие в мероприятиях проекта (мастер-классы, творческие встречи и обучающие занятия).

Делились опытом, вдохновляли и управляли творческим процессом в Арт-резиденции молодые креативные лидеры – композиторы и музыканты Белгородской области, артисты Белгородской государственной филармонии: руководитель проекта, лауреат международных конкурсов, солист Белгородской филармонии, Стипендиат Правительства РФ для молодых деятелей культуры и искусства Тимур Халиуллин, стипендиаты Правительства РФ для молодых деятелей культуры и искусства виолончелист Глеб Мацевитый и скрипач член Белгородского регионального отделения Союза композиторов России Илья Мищенков и Александр Коцюба.

Резиденты получили уникальную возможность познакомиться с особенностями написания музыкальных произведений для органа, фортепиано, скрипки, электроскрипки, виолончели, которыми профессионально владеют руководитель и молодые лидеры проекта.

Одним из событий проекта стала встреча молодых композиторов со специалистом Высшей школы управления БелГУ, в ходе которой резидентам объяснили, почему в современном мире необходимо развивать лидерские качества. Дополнительной мотивацией поделился Андрей Батурин, председатель Совета композиторов и Музыкальных деятелей Ассамблеи народов Евразии, член Союза композиторов РФ, музыкант и общественный деятель. Андрей Константинович рассказал юному поколению о профессии композитора, подчеркнув, что на данный момент сфера нуждается в пополнении молодыми кадрами. Кроме того, Батурин отметил значимость композиторского творчества в настоящее время: музыка всегда была объединяющей силой, и сейчас перед композиторами стоит особо важная задача.

7 сентября в Органном зале филармонии состоялся отчётный концерт «Арт-резиденции «Молодые молодым», где белгородская публика открыла для себя новые имена и познакомилась с творениями молодых композиторов.

Помимо резидентов в концерте приняли участие и лидеры проекта, музыканты филармонии – Тимур Халиуллин (орган), Глеб Мацевитый (виолончель) и Илья Мищенков (скрипка).

Очевидно, что отчётная программа получилась поистине эклектичной, похожей на своих молодых авторов. Этот концерт получился таким не только благодаря художественному взгляду молодых наставников проекта (чьи музыкально-стилистические тяготения тоже отличаются), но и резонное желание резидентов «выйти за рамки» традиционного, создать музыкальные образы, отражающие эмоциональное состояние автора. Так на одном концерте были задействованы белгородский орган, струнный квартет, рояль, кларнет и даже варган. А авангард, этническая музыка, шаманские мотивы и элементы электронной музыки комфортно и гармонично расположились друг с другом в полуторачасовой программе.

Удивительная концертная программа резидентов проекта, а также собственные сочинения лидеров проекта прозвучали также 10 сентября в Белгороде на набережной в Парке Победы.

«Ценность этого проекта в том, что профессия композитора часто остаётся «за бортом» академических специальностей. Сегодня на высших государственных уровнях ведётся обсуждение того, чтобы официально ввести должность композитора в обиход в консерваториях, филармониях… Так что, актуальность и важность Арт-резиденции возрастают вдвойне. Мы знаем множество исторических примеров, когда талантливые композиторы не могли грамотно и мастерски себя реализовать, поэтому их творчество незаслуженно оставалось незамеченным. Любому начинающему музыканту необходима поддержка», – отметил Тимур Халиуллин, руководитель проекта.

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