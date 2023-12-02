Тищенко С.В. Крылатские холмы, вид на церковь. 2023. Смешанная техника, 42х60 см

В Галерее Беляево Объединения «Выставочные залы Москвы» представили выставку «Станковая графика Москвы и скульптура малых форм». Масштабный межсекционный проект Объединения художников графического станкового искусства (ОХГСИ) Московского союза художников и Объединения Московских скульпторов (ОМС), в который вошли произведения более ста графиков и скульпторов.

На выставке будут показаны работы художников и скульпторов в разной тематике, выполненные за последние несколько лет – история России, реалии человеческого бытия, темы семьи и человеческих ценностей, лирические пейзажи и природные явления, портретные образы наших современников и многие другие.

Объединение художников графического станкового искусства – одно из старейших объединений союза, в число его членов входили выдающиеся мастера изобразительного искусства – Игорь Обросов, Борис Успенский, Виталий Петров, Василий Дранишников и другие. Сейчас в Объединении состоят народные художники СССР и России, академики Российской академии художеств, члены-корреспонденты и почетные академики РАХ, профессора Суриковского института, Строгановского университета, университета им. А.Н. Косыгина, Московского Политеха.

Ежегодно Объединение пополняется новыми членами, выпускниками ведущих творческих вузов России, талантливой молодежью, которая продолжает и развивает традиции российского искусства, осваивая новые современные технологии.

Художники ОХГСИ работают в разных техниках: масляной и темперной живописи, акварели, гуаши, офорте, гравюре, литографии, шелкографии и в смешанной технике, рисуют различными графическими материалами, однако, главным направлением в творчестве этих мастеров является станковая графика – графические картины, созданные на бумаге.

Объединение московских скульпторов имеет свою богатую историю, его основу создавали прославленные мастера – Владимир Цигаль, Юрий Александров, Юрий Чернов, Дмитрий Шаховской, Иулиан Рукавишников, Лазарь Гадаев, Даниэль Митлянский, Андрей Марц, Ирина Блюмель, Леонид Баранов, Лев Матюшин. Традиции этих скульпторов с мировыми именами сегодня продолжают и творчески развивают современные мастера Объединения московских скульпторов.

Отличительной особенностью формирования выставок Московского союза художников (МСХ) является строжайший отбор работ для выставки среди своих коллег, ведь сохранение и поддержание традиций Российского искусства, поиск новых путей творческого развития является главным для Союза.

Афонская В.Н. Весна. 2021. Бумага, гуашь, 70х50 см

Белякова А.А. Яхт-клуб. Калязин. 2023. Пастель. 40х60 см