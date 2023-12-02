Выставка творческого дуэта Дмитрия Шорина и Андрея Двина «НЕБО»

Venti Vis из проекта «НЕБО». Холст, масло, 130х310 см (диптих)

В SISTEMA GALLERY представили выставка выставку творческого дуэта Дмитрия Шорина и Андрея Двина «НЕБО». В экспозицию вошло 9 диптихов из новой живописной серии, ставшей диалогом двух близких друзей, и одновременно новым этапом в творчестве обоих художников.

Работая над проектом «НЕБО» Дмитрий Шорин и Андрей Двин создали масштабные облачные пространства, симметрично отражающиеся друг в друге. Серия состоит из диптихов, части которых написаны Шориным и Двином отдельно. Одинаковые по форме, но различные по стилистике, фактуре, симметричные диптихи создают эффект миража, фрактального меняющегося пространства.

Воплощая переменчивую красоту неба произведения образуют живописный ряд, в котором выстраивается полный суточный цикл: рассвет, день, закат и ночь переливаются оттенками жемчужных, голубых, синих, розовых, желтых тонов.

Вместе с изменчивым состоянием неба художники передают и его величественную пустоту, которую стремится заполнить воображение. Человек обживает небо, наделяя его своими чувствами, угадывая знакомые образы в очертаниях облаков и возводя в холодной высоте помпезные воздушные замки.

Впервые тщательно прописанные небеса, фиксирующие определенное состояние природы и одновременно выражающие настроение и эмоции сюжета, появляются у голландских живописцев XVII века. Среди голландцев можно выделить Якоба ван Рейсдала и Яна Порселлиса. В XVIII столетии эту линию продолжили английские пейзажисты Уильям Тернер и Джон Констебл, а в середине XIX века – французские живописцы-«барбизонцы» Камиль Коро, Жюль Дюпре, Шарль-Франсуа Добиньи. В России эту художественную традицию развивали в своем творчестве передвижники. Работая в рамках реалистического пейзажа они по-разному видели свою задачу – в ясных небесах Ивана Шишкина ощущается торжественность, облачное небо у Алексея Саврасова и Исаака Левитана формируют настроение в пейзаже, ночное освещение в лучших работах Архипа Куинджи создает особый эстетический образ природы, а грозовые тучи у Ивана Айвазовского подчеркивают драматургию сюжета.

На протяжении всей истории искусства фиксация определенного состояния неба остается одним из сильнейших художественных приемов, это прослеживается и в западноевропейской, и в русской живописи. Дмитрий Шорин и Андрей Двин, наследуя принципы давней традиции, одновременно усиливают этот эффект, создавая монументальный образ и работая с небом как с чистой формой, отделенной от видового пейзажа.