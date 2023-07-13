Стартовал мультиформатный конкурс для школьников и студентов «Научная вселенная»

В России стартовал мультиформатный конкурс «Научная вселенная», в котором могут принять участие все желающие школьники и студенты от 14 лет. Победители конкурса отправятся на научно-передовые объекты страны и получат призы от партнеров. Ожидается, что в проекте примут участие более 300 тысяч школьников и студентов.

Финалисты конкурса под руководством научных наставников разработают проекты, которые могут стать ответом на Большие Вызовы. Победители посетят самые современные научно-технологические площадки страны – увидят квантовый компьютер в лаборатории РКЦ, пройдут стажировку в IT- компании QApp, биотехнологическое производство BIOCAD, лабораторно-производственный комплекс Института стволовых клеток человека, Курчатовский геномный центр, посетят ветропарк Росатома в Ставропольском крае и многое другое.

«В нашей стране в последние годы наблюдается повышенный интерес общества к научным знаниям, к деятельности российских ученых, к науке в целом, чему во многом способствует комплекс мероприятий, которые проводятся в рамках Десятилетия науки и технологии, объявленного Президентом Российской Федерации. В целях поддержки научно-просветительской деятельности Министерством науки и высшего образования в прошлом году был разработан и утвержден новый проект «Популяризации науки и технологии». Конкурс «Научная Вселенная» — это один из победителей первой волны грантов в рамках этого проекта. «Научная вселенная» – это великолепная возможность для подрастающего поколения проявить себя, попробовать свои силы и пообщаться с учеными, которые могут стать для них ролевой моделью. Уверена, что проект «Научная Вселенная» будет ярким доказательством популярности и престижа деятельности ученых в нашей стране», — отметила заместитель директора Департамента информационной политики и комплексной безопасности Министерства науки и высшего образования РФ Анна Гуреева.

«Росатом стремится развивать глобальное технологическое лидерство, и сегодня это невозможно без стратегических инвестиций в науку. Чтобы сохранить лидерские позиции в будущем, нужно уже сейчас привлекать молодых ребят к научным открытиям», — подчеркнула вице-президент АО АСЭ по цифровизации и информационным технологиям Ольга Толстунова.

В основе конкурса – 7 направлений научно-технологического развития России:

цифровые технологии;

новая медицина;

климат и экология;

генетика и качество жизни;

энергетика будущего;

кибербезопасность;

человек и пространство.

У каждого трека свой наставник — ведущий молодой ученый; стратегический партнер – организация, лидирующая в области науки или производства; символ – персонаж Вселенной российских супергероев от бренда BY. Вселенную населяют персонажи, выросшие из славянского фольклора, но в современной интерпретации: Яга, Конек, Леший, Пересвет, Заря, Ермак и другие.

«Мне очень импонирует символическая часть конкурса – мы действительно должны думать о людях, которые совершали технологический прорыв, как о настоящих героях, которые сформировали будущее и сделали его более эффективными и безопасным. Сегодня активную роль в развитии общества и мира в целом играет цифровизация. Мир сильно поменялся – практически во все сферы жизнедеятельности включены процессы, связанные с информацией. Мы все сегодня обмениваемся информацией, храним, защищаем и передаем ее. Ни у кого нет сомнений в актуальности этого направления», — рассказал наставник трека «Цифровые технологии» руководитель научной группы Российского квантового центра «Квантовые информационные технологии», руководитель лаборатории теории квантовых коммуникаций НИТУ «МИСИС» Алексей Федоров.

«За последние несколько лет по направлению кибербезопаcности кратно увеличилось число атак, усложнился их уровень. Как никогда ИБ-отрасли нужны новые кадры — кадровый резерв для нашей страны. Думаю, что этот конкурс обязательно позволит выявить талантливых ребят, молодых специалистов, которые заинтересуются направлением кибербезопасности, будут заниматься разработкой решений для защиты данных и предотвращения угроз», — отметил наставник трека «Кибербезопасность», руководитель структурного подразделения «QApp» Российского квантового центра Антон Гугля.

Наставниками других треков стали председатель Совета молодых учёных Росатома Екатерина Солнцева, ведущий научный сотрудник Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН Александр Осадчиев, заместитель директора по науке ФГБУН «Институт молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта РАН» Анна Кудрявцева, директор НОЦ Биомедицинской инженерии НИТУ МИСИС Федор Сенатов и основатель научно-просветительского проекта «Мы верим в космос» Денис Прудник.

Все участники конкурса получат призы от Литрес и Сбера. Подробнее о конкурсе на сайте научнаявселенная.рф

Организатор конкурса — АНО «Большая Культура». Проект поддержан грантом Минобрнауки России для популяризаторов науки, одной из мер поддержки федерального проекта «Популяризация науки и технологий». Повышение доступности информации о достижениях и перспективах российской науки для граждан Российской Федерации – одна из задач объявленного Президентом России Владимиром Путиным Десятилетия науки и технологий (2022-2031 гг).

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