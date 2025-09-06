Стартовали съемки комедийного сериала «Люба Управдом» с Ольгой Кузьминой

Как решить проблемы обустройства нового жилого комплекса, чтобы все жители были довольны? Как «причинить добро», чтобы соседи сказали спасибо, а не прозвали выскочкой? Ответы на эти типичные вопросы любого дома в любом городе нашей страны ищет главная героиня новой комедии «Люба Управдом», съемки которой начались в Санкт-Петербурге. Производством проекта совместно занимаются онлайн-кинотеатр START и киностудия «Ленфильм». В главной роли — актриса Ольга Кузьмина («Кухня», «Чебурашка»). Делимся первыми кадрами со съемочной площадки.

Режиссером и автором сценария выступает Алексей Ляпичев («Контейнер», «257 причин, чтобы жить»), а компанию Ольге Кузьминой составляют Артем Осипов («Инспектор Гаврилов», «Триггер»), Ксения Федотова («Открытый брак. Идеальная семья»), Петр Романов («Девушки с Макаровым», «Отмороженные») и другие.

Управляющая компания новенького жилого комплекса явно не справляется со своими обязанностями. Инициативная жительница Любовь, мать двоих детей, въехавшая в квартиру после развода, берет все в свои хрупкие руки в надежде сделать всем хорошо. Однако вместо поддержки или благодарности жильцов ЖК, самопровозглашенный управдом сталкивается с осуждением. Но Люба не привыкла унывать и опускать руки, и вот уже чат жильцов подъезда не только в ее телефоне, но и целиком, и полностью в ее жизни.

«Сюжет этого сериала, как и многих других, подсказала сама жизнь. В моем доме начался текущий ремонт, и я наблюдал за супругой, которая все больше погружалась в обсуждения в домовом чате, споры с управляющей компанией и бесконечные собрания у подъезда. Думаю, это знакомо любому россиянину — жизнь под одной крышей с любимыми соседями, где у всех и на все свое мнение, которое непременно должно быть учтено. Так и родилась героиня Люба — ее прекрасно воплотила блистательная Ольга Кузьмина, которая, как мне кажется, очень честно и искренне рассказывает о судьбе светлой, инициативной и, кажется, наивной девушки», – говорит режиссер и автор сценария, Алексей Ляпичев.

«Когда я переехала в свой ЖК, с большим энтузиазмом погрузилась в “жизнь дома”. Помню, как мы все вместе скидывались на посадку деревьев и цветов, чтобы украсить общую территорию. Как у нас организовывались какие-то ярмарки, где жильцы презентовали результаты своей деятельности. Еще у нас был конкурс на лучшую новогоднюю елку подъезда — и мы с соседями совместными усилиями украшали нашу елочку! Мне очень нравилось это чувство единения и ощущение, что мы все хотим сделать жизнь в нашем комплексе еще более комфортной. Со временем я, в силу занятости, стала принимать меньшее участие в общих активностях, но, благодаря энтузиастам, наш ЖК продолжает жить и процветать!», – делится личным опытом активного участия в общественной жизни собственного дома актриса Ольга Кузьмина.