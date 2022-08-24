Стас Пьеха рассказал об идеальной девушке и знакомствах в соцсетях

Популярный артист поделился подробностями личной жизни! Какие девушки нравятся певцу? Свободно ли сейчас его сердце? Почему Стас до сих пор не разводится с женой, с которой расстался почти шесть лет назад? Где в Москве можно встретить звезду телевидения?
41-летний Стас Пьеха считается одним из самых сексуальных мужчин на российской сцене. Его выразительный взгляд, мускулистое тело и сильный баритон сводят поклонниц с ума! Певец признается, что иногда устает от чрезмерного внимания к своей персоне. Фанатки пишут ему с утра до ночи и часто присылают эротические фото.
«То, что сейчас скидывают, лучше не смотреть. Но, если человек хороший, то его видно даже через голое фото. Ладно, на самом деле я шучу. Не надо мне скидывать голые фотки», — смеется исполнитель.
Музыкант говорит, что он не против общения с противоположным полом. Тем более что сейчас его сердце свободно. Но певец предпочитает знакомиться лично, а не сидеть перед экраном телефона.
«На сайтах знакомств много фуфла. Иногда какие-то девочки там попадаются, но лучше видеть человека вживую», — уверен Стас.
Артист рассказал о любимом месте в Москве, где его можно встретить.
«Часто бываю в Тимирязевском парке. Я там в обед на велосипеде катаюсь, а в жаркую погоду провожу время в лесу, где прохладно», — делится звезда.
Пьеха знает, какая девушка ему точно понравится. У нее должна быть натуральная привлекательная внешность. Певцу также важно, чтобы избранница была умна и умела поддержать беседу. Но главное, чтобы с ней было эмоционально комфортно.
«Когда от женщины исходит спокойствие, то это лучший афродизиак», — считает исполнитель.
Молодой человек заранее предупреждает кандидаток, что не намерен жениться.
«Боже упаси! Это самое глупое, что можно придумать, просто испортить свою жизнь», — уверен артист.
«Мне кажется, что печать в паспорте ни на что не влияет, если есть чувства. Либо они есть, либо их нет. Это не купить за деньги», — рассуждает певица Анна Семенович.
«Многие мужчины действительно не хотят жениться. Это их право, никто же не заставляет. Учитывая, что сейчас много успешных обеспеченных женщин, эта история уже никому не нужна», — отмечает актриса Эвелина Бледанс.
Пьеха убежден в том, что любовь со временем проходит.
«Чисто биологически влюбляешься в какую-то женщину, но не понимаешь, что это пройдет завтра или послезавтра. А считаешь ее любовью всей жизни. В итоге меняешь партнеров, страдаешь, расстаешься», — объясняет музыкант.
Певец знает, о чем говорит, ведь у него был неудачный опыт отношений. Восемь лет назад он тайно расписался с моделью Наталией Горчаковой. У супругов родился сын Петр. Через несколько лет влюбленные расстались. СМИ писали, что причиной разрыва стали пагубные пристрастия артиста к запрещенным веществам. Из-за них он пережил нервный срыв и даже инфаркт!
«Я до сих пор помню тот страшный день, когда думал, что умру. Я позвонил своей знакомой и попросил ее приехать в мою квартиру — выкинуть все, что у меня осталось, вылить весь алкоголь и отвезти меня куда-нибудь подальше от дома. С того момента началась моя тотальная трезвость», — рассказывал знаменитость.
Сейчас исполнитель ведет здоровый образ жизни. Он правильно питается и занимается спортом.
«Тут работает только свой пример. Я вот ничего не употребляю», — признается певец.
Пьеха и Горчакова до сих пор официально не разведены. Молодые люди просто не хотят тратить время и нервы на судебные заседания. Сейчас Наталия с сыном живут в Санкт-Петербурге. Музыкант очень скучает по своему наследнику и старается навещать его хотя бы раз в несколько недель. Звезда помогает семье финансово. Каждый месяц он высылает 200 тысяч рублей на содержание ребенка.
Публикуется по материалам программы «Светская хроника»Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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