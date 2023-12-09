В музее-заповеднике «Царицыно» представлена выставка «Стать Романовым. Воспитание и образование в императорской семье». Это – масштаб, тема – обширнейшая. Для столь большой по объему и фактуре выставки экспонаты были предоставлены ведущими архивными и музейными собраниями Москвы и Санкт-Петербурга. «Учение – свет» - данная мысль подходит к такому событию как нельзя лучше.

Многообразный документальный ряд представлен в выставочных залах музея-заповедника. Учебные материалы, рабочие тетради великих князей и княжон, конечно, сопутствующий инструментарий – от астролябий до глобусов, атласов, географических карт и чертежных готовален. Есть и специальные замечания воспитателей царской семьи (их стоит прочитать). Конечно, немаловажные сведения относятся и к истории обучения и воспитания царских наследников. Великая императрица Екатерина II сама писала учебники и придумывала игры.

Никуда ней уйти от игрушек – от кукол в национальных костюмах народов Российской империи до пушек, детских сервизов и солдатиков. Всё – со значением и смыслом, далеко не только и не столько развлечения ради. Будущим императорам знания нужны были для дальнейшего управления страной, а её надо знать. Табели успеваемости и, конечно, цитаты Василия Жуковского, теория Иоганна Песталоцци – швейцарского педагога и гуманиста, сведения о заграничных путешествиях и поездках по империи – всё это было обязательным к исполнению наследников престола. Вся система образования и обучения была выстроена (опять-таки благодаря Екатерине II), работала как часы. Изобразительное искусство (целая галерея портретов), декоративно-прикладное, ювелирное. Известно, что все дети царской династии учились рисованию, музыке. Результат обучения представлен во всём многообразии и красе. В начале ХХ века кинематограф, фотографическое искусство крепко вошли в досуг детей Романовых. Одним словом, система образования и воспитания детей императорской семьи была многообразная, многопрофильная, сложная.

Жизнь любого из нас – короткая, императорская – не является исключением. Часы «Хронос», представленные на выставке, напоминают о её быстротечности. Однако за очень короткое и отведенное время учиться приходилось многому, а царским наследникам – особенно.

Марина АБРАМОВА