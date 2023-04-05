Выставка «Королева фуэте. Софья Головкина» в МВК РАХ

В залах Музейно-выставочного комплекса Российской академии художеств открывается выставочный проект, посвящённый жизни и творчеству легенды русского балета, непревзойдённого специалиста в сфере подготовки профессиональных танцоров, Народной артистки СССР Софьи Николаевны Головкиной (1915-2004). Основу экспозиции, приуроченной к Году педагога и наставника в России, составят сценические костюмы, личные вещи, афиши к спектаклям, живописные и графические портреты танцовщицы, а также уникальные фотографии из семейного архива, предоставленные внучкой и куратором выставки Софьей Гайдуковой.

Репетиция на сцене учебного театра Московской государственной академии хореографии. Автор фото неизвестен. Из архива семьи

С.Н. Головкина в партии Раймонды в балете «Раймонда». Автор фото неизвестен. Из архива семьи

С.Н. Головкина в партии Царь-Девицы из балета «Конёк-Горбунок» в постановке Большого театра СССР. Автор фото неизвестен. Из архива семьи

С.Н. Головкина с партнёром во время репетиции. Автор фото неизвестен. Из архива семьи





Софья Головкина в партии Дианы Мирель в постановке «Пламя Парижа» Большого театра СССР. Автор фото неизвестен. Из архива семьи

Софья Головкина с учениками. Автор фото неизвестен. Из архива семьи

С.Н. Головкина – выпускница Московского хореографического училища, ученица таких известных педагогов, как А. И. Чекрыгин, Ф.В. Лопухов, А.Я. Ваганова, Е.П. Гердт, М.А. Кожухова. В 1933 году она была принята в балетную труппу Большого театра, активно участвовала в становлении его современного репертуара, исполняя ведущие, сольные партии в постановке крупнейших балетмейстеров –В.И. Вайнонена, Р.В. Захарова и других. В годы Великой Отечественной войны Софья Николаевна оставалась в Москве и выступала в спектаклях и на концертах, проходивших как на театральных подмостках, так и в госпиталях. По мнению критиков, она была крепкой, техничной балериной, её танцевальная техника отличалась отточенностью и виртуозностью. Современники называли артистку «королевой фуэте» - однажды на гастролях в Ташкенте она повторила 100 туров на одном месте.

После 26 лет неустанной работы Головкина покинула сцену и вернулась в стены Московского хореографического училища в качестве педагога. О её вкладе в развитие московской балетной школы расскажет один из разделов экспозиции. Глубокое понимание новых требований театра, широта кругозора, негаснущий творческий темперамент экспериментатора помогли Софье Николаевне проявить себя талантливым педагогом и руководителем. Среди её учеников и подопечных - Наталья Бессмертнова, Ирэк Мухамедов, Николай Цискаридзе, Мария Александрова, Илзе Лиепа и несколько поколений балерин и солистов Большого театра.

Находясь с 1960 по 2001 год на посту ректора Московской государственной академии хореографии, она внесла значительный вклад в развитие отечественного танцевального искусства. Благодаря её трудам в 1961 году училищу было присвоено звание «академическое», открылись курсы подготовки и усовершенствования педагогов разных стран, обновился репертуар, большое внимание уделялось преподаванию мужского танца и сценической практике. В 1967 году произошло важнейшее событие для училища: учебный год начался в новом здании на 2-ой Фрунзенской улице, а через двадцать лет на его базе открылся Московский государственный хореографический институт (МГХИ), призванный подготавливать педагогов, хореографов, балетмейстеров, и, впервые в истории, исполнителей высшей квалификации и концертмейстеров. В 1994 году эти два заведения объединились в единый комплекс - Московскую государственную академию хореографии (МГАХ), получившей название «школа Головкиной».

В рамках выставки для учащихся московских хореографических учебных заведений будут проведены экскурсии с куратором Софьей Гайдуковой, а также продемонстрирован документальный фильм «Судьба моя балет», снятый в 2005 году к 90-летию со дня рождения балерины.

Даты экспонирования: 5 апреля – 7 мая 2023 года.

Текст составлен на основе статьи Софьи ГАЙДУКОВОЙ

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