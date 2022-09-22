Столичным галеристам и художникам открылись новые возможности на крупнейших ярмарках Москвы

На минувшей неделе в столице прошло два знаковых события в мире российской арт-индустрии: 3-я ярмарка молодого современного искусства blazar и 10-я Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow.

На ярмарках были представлены работы талантливых художников, новые проекты на стыке искусства и бизнеса. Также игроки рынка обсудили основные тенденции его развития в стране и за ее пределами.

Агентство креативных индустрий, подведомственное Департаменту предпринимательства и инновационного развития города Москвы стало организатором секции и деловой программы Created in Moscow на blazar и одноименного арт-форума на Cosmoscow, партнером которого выступила Ассоциация галерей. В Музее Москвы, где проходила blazar, секция объединила 10 столичных галерей и 20 независимых диджитал-художников: инновационная зона digital и NFT-искусства под совместным кураторством blazar и koshta.collective появилась на ярмарке впервые. На стенде Cosmoscow в Гостином дворе АКИ представило десять столичных галерей, предварительно прошедших конкурсный отбор, — pop/off/art, Syntax Gallery, JART GALLERY, Shaltai Editions, ASKERI GALLERY, 11.12 GALLERY, «Роза Азора», сцена/szena, a-s-t-r-a, PA Gallery.

В секции Created in Moscow на двух ярмарках было продано более 130 работ. Наиболее успешные продажи показали галереи 159F, a-s-t-r-a gallery, ASKERI GALLERY, PA Gallery. Продажа работ, представленных на ярмарке Cosmoscow, будет продолжена онлайн до 25 сентября включительно на официальном сайте. За 4 дня работы юбилейной 10-й Международной ярмарки современного искусства Cosmoscow, включая день Preview, ее посетили более 24 тысяч гостей, что стало рекордным показателем за все время проведения мероприятия. В этом году ярмарку-сателлит blazar за все время работы посетили свыше 13 тысяч человек.

«В сегодняшнем контексте российским художникам и галереям особенно важна поддержка. Это касается как начинающих авторов и кураторов, так и опытных игроков рынка. Ярмарки blazar и Cosmoscow позволяют им не только представить и продать свои работы, громко заявить о себе и привлечь внимание коллекционеров, но также обрести полезные деловые связи, создать эффективные коллаборации, лучше разобраться в юридических и финансовых аспектах ведения креативного бизнеса, увидеть возможности выхода на новые площадки и рынки», — отметил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Отбором галерей для участия в ярмарках blazar и Cosmoscow под брендом Created in Moscow занимался экспертный совет, в состав которого входили директор-основатель Cosmoscow Маргарита Пушкина, основатель «Винзавода» Софья Троценко, арт-директор ярмарки молодого искусства blazar Анна Наумова, основатель Cube.Moscow Елена Белоногова, редактор The Art Newspaper Russia Анна Савицкая, а также другие представители арт-индустрии. Среди условий участия в отборе учитывались: осуществление деятельности коммерческих художественных галерей, регистрация в качестве налогоплательщика в Москве, а также ряд других требований.

В рамках деловой программы и на арт-форуме на ярмарках прошло 24 сессии и мастер-класса и выступили около 80 спикеров — ведущих представителей арт-индустрии, искусствоведов и галеристов, специалистов в области интеллектуального права, кураторов и преподавателей.

Среди них — со-основатель ярмарки blazar Александра Лекомцева, директор Научно-образовательного центра интеллектуальной собственности и цифровой экономики Digital IP, руководитель проекта «Школа интеллектуального права Креатус» для креативных предпринимателей города Москвы Екатерина Чуковская, президент Фонда поддержки современного искусства «Винзавод», адвокат, представитель коллегии адвокатов Delcredere Алексей Наумов, ведущий научный сотрудник Волго-Вятского филиала ГМИИ им. А.С. Пушкина и приглашенный резидент студии «Тихая» Алексей Старков, руководитель группы креативных спецпроектов в Яндекс Маркете Екатерина Положенцева, программный директором Фонда V-A-C, комиссар Индустриальной биеннале современного искусства Алиса Прудникова, директор благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт» Фатима Мухомеджан, генеральный директор Музея Москвы Анна Трапкова, куратор факультета «Арт-менеджмент и галерейный бизнес» бизнес-школы RMA Николай Палажченко, директор Музея транспорта Москвы Оксана Бондаренко.

Они обсудили развитие искусства в крупных городах и регионах, перспективы расширения художественного рынка за пределами Москвы и России, выход на новые зарубежные рынки и связанные с ними сложности, правовые аспекты взаимоотношений художников с властью и бизнесом, возможности поддержки художественного рынка за счет меценатства, регулирование уличного искусства, инклюзию — привлечение к социальной и креативной деятельности людей с ограниченными возможностями, а также многие другие темы, актуальные для современной российской арт-индустрии.

Фото — blazar

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