В Москве стартовал юбилейный ARTLIFE FEST 2022

Пятый Международный интерактивный фестиваль современного искусства ARTLIFE 2022 традиционно проходит в Москве в ЦВЗ «Манеж» до 27 сентября. Для посетителей мероприятие бесплатно по предварительной регистрации на официальном сайте artlife-fest.com.

Крупнейший в России Международный интерактивный фестиваль современного искусства, который проходит каждую осень при поддержке Департамента культуры города Москвы, открыл свою экспозицию для посетителей. В 2022 году на ARTLIFE FEST представлено 260 работ от 49 авторов из 17 стран: Россия, Китай, Словакия, Франция, Тайвань, Испания, Греция, Казахстан, Таиланд, Узбекистан, Иран, Индия, Мексика, Таджикистан, Армения, Италия и США. Часть художников принимают участие в программе фестиваля лично: проводят благотворительные мастер-классы, творческие встречи и лекции.

Концепция V фестиваля ARTLIFE — «Слияние Вселенных». По словам основателя и куратора ARTLIFE FEST Анастасии Андреевой, цель фестиваля – открыть каждому человеку единую Вселенную современного искусства.

«Искусство – это универсальный язык общения, и нам очень важно на протяжении всех 5 лет существования фестиваля создавать такое пространство, где каждый сможет найти что-то вдохновляющее для себя, узнать новое, соприкоснуться со вселенными каждого отдельного художника и современного искусства в целом. Мы считаем, что, повышая доступность, в том числе создавая инклюзивные программы, говоря с людьми на понятном языке, делая обширную интересную программу и вовлекая в нее аудиторию, мы даем стимул к развитию сферы современного искусства, повышаем к нему интерес и востребованность среди людей любого возраста, жизненного опыта и взглядов», — поделилась Анастасия Андреева, основатель и куратор ARTLIFE FEST.

Хэдлайнерами фестиваля являются 8 зарубежных и российских художников: американский художник Брайан Бэйли, художник из Таджикистана Азам Атаханов, российская художница-иллюстратор Женя Дацко, итальянский иллюстратор Марко Мельграти, фэшн-иллюстратор Джиджи Тханавонграт из Таиланда, французский художник Мишель Корман, иранский художник Абу Хамид Асади и Иван Покидышев из России. Большинство из них прибыли в Москву, чтобы принять участие в программе фестиваля.

«Несмотря на все ограничения, связанные с путешествиями в новых условиях, я счастлив, что могу вновь быть здесь и представлять свои работы. На фестивале ARTLIFE я ценю разнородность стилей и художников. Думаю, это даёт исчерпывающее представление о том, что происходит в сфере современного искусства во всём мире. Для художников фестиваль – это потрясающая возможность встретиться с коллегами, обменяться опытом. А для посетителей – отличный способ провести прекрасный день в окружении искусства и приятных людей в одном из самых красивых мест планеты. Плюс, поскольку вход на фестиваль бесплатный, этот опыт доступен абсолютно каждому», – прокомментировал свое участие в фестивале итальянский иллюстратор Марко Мельграти.

Все активности на фестивале бесплатны для посетителей. Экскурсии проходят на протяжении всего времени работы ARTLIFE FEST – с 10:30 до 21:30. С 22 по 27 сентября каждый посетитель сможет поучаствовать в создании масштабного арт-объекта вместе с французским художником-хэдлайнером фестиваля Мишелем Корманом.

«В 2021 году я был поражён масштабом мероприятия и уровнем его подготовки. Ничего подобного в Западной Европе нет. Больше всего меня поражает, насколько широко на ARTLIFE FEST представлено современное искусство: это и выставка работ художников, и инклюзивные опции, и лекторий, и творческие зоны… Всё продумано и организовано так, чтобы было интересно и полезно максимально разной аудитории – от профессионалов до тех, кто впервые соприкасается с искусством. Это очень важно. Москвичам очень повезло, что здесь проходит мероприятие такого масштаба», – поделился Мишель Корман.

Ежедневно с 10:00 до 21:00 работает лекторий, где выступают художники, ведущие представители арт-индустрии, медийные личности, эксперты в области маркетинга, психологии, философии, дизайна и IT. Впервые в этом году в рамках инклюзивной программы все дни лекции будут дополнены переводом на русский жестовый язык, а на основной экспозиции для глухих, слабослышащих, незрячих и слабовидящих посетителей пройдут бесплатные экскурсии в сопровождении тифлокоментаторов и сурдопереводчиков. Стратегический партнер инклюзивной программы – Благотворительный фонд Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт».

Чтобы наиболее полно передать незрячим посетителям настроение и задумку авторов, часть картин дополнена тактильными макетами и станциями, а также созданными специально к фестивалю командой SberDevices звуками, которые воспроизводятся по запросу с помощью умных медиаколонок SberBox Time.

Свою зону на фестивале представит партнёр выставки — программа лояльности «СберСпасибо». Специально на территории ARTLIFE FEST командой проекта было создано интерактивное пространство, где при помощи искусственного интеллекта каждый желающий может получить свой персональный арт-гороскоп. Кроме этого, на сайте и в мобильном приложении СберСпасибо для всех участников программы лояльности доступны скидочные купоны, которые они смогут купить за бонусы и обменять на фирменный мерч в ARTLIFE STORE.

Регистрация на фестиваль продолжается и доступна на официальном сайте artlife-fest.com до закрытия выставки 27 сентября.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.