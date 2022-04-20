Студенческий Пасхальный фестиваль – 2022

В день Великого Светлого праздника Пасхи Христовой на подворье храма Спиридона Тримифунтского в Фили-Давыдково после утренней службы пройдет студенческий Пасхальный фестиваль, организованный по инициативе АНО ВО «Институт современного искусства» вузами-членами Консорциума ценностно-ориентированных образовательных организаций «Новая площадь» и Консорциума по патриотической и военно-мемориальной воспитательной работе среди молодежи «Память сильнее оружия» при поддержке настоятеля храма протоиерея Ильи Кочурова, кандидата богословия.

В программе праздника после молебна о мире, духовно-патриотический концерт из вокальных, хореографических и театрализованных выступлений студентов вузов — членов консорциумов, а также выступят воспитанники детского православного клуба «Эллада».

Среди мероприятий праздника – мастер-классы по росписи пасхальных яиц, эстампов, шаров, украшению имбирных пряников, составлению пасхальных букетов из вербы, обучение колокольному звону, студенты Института современного искусства организуют интерактивные игры для взрослых и детей: хороводы и народные игры.

В праздновании Светлой пасхи примут участие ректор ИСИ И.Н. Сухолет, ректор МЮИ Н.А. Жильцов, ректор ММА Терентий Л.М., ректор РОСНОУ В.А. Зернов, ректор МФЮА А.Г. Забелин, ректор МСПИ Мельников Д.А. и др.

Где? 24 апреля 2022 года Храм Спиридона Тримифунтского в Филях. Начало в 11:30.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.