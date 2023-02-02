Студентки Московского Политеха победили в краеведческом конкурсе «12 эпох Дома Куракина»

Победителями конкурса «12 эпох Дома Куракина» - совместного проекта Московского Политеха и Высшей школы экономики (ВШЭ) - стали студентки Института графики и искусства книги имени В.А. Фаворского Московского Политеха Анна Мальцева и Диана Двоеглазова. Всего в конкурсе приняли участие 55 представителей двух вузов. По мнению жюри, представленные студенческие работы соответствовали высокому уровню мастерства.

Предметом конкурса стал комплекс зданий на Старой Басманной 21/4 — бывшая городская усадьба постройки конца XVIII века, известная как владение «бриллиантового князя» Куракина. Сегодня здесь расположены некоторые факультеты ВШЭ. Ранее в стенах этого здания располагались вузы, которые сейчас входят в структуру Московского Политеха. Задача конкурса — проследить судьбу комплекса зданий сквозь 12 эпох его истории, начиная от первых упоминаний, включая советский период, и заканчивая сегодняшней реставрацией и перспективами. Конкурсантам было предложено создать лонгрид, законченное высказывание, раскрывающее один из периодов, и иллюстрировать его визуальным рядом, выполненным в любом жанре: комикс, фотопроект, визуальное исследование, арт-объект, видео и т.д.

«У меня есть мечта. И заключается она в том, чтобы студенты, независимо от названия вуза, в котором они учатся, получали бы удовольствие не только от содержания образования, но и от места, в котором они находятся. Чтобы студентов окружали только самые лучшие пространства. Поэтому конкурс, который мы проводим вместе с нашими друзьями из Московского Политеха, нас приближает к этой мечте», - отметил ректор ВШЭ Никита Анисимов.

Гюзель Шарипзянова, проректор по учебной работе Московского Политеха, отметила уровень мастерства, с которым были написаны конкурсные лонгриды.

«Ребята сумели в небольшое количество знаков вместить огромный и интересный объем информации. Вы большие молодцы! Сегодня, в наше динамичное время, такая работа очень востребована. Предложенный подход позволяет многое узнать о нашей истории, понять ее, и передать свое отношение к нашему наследию будущим поколениям».

Все конкурсные работы, по мнению жюри, были очень разными, интересными и яркими. По итогам конкурса в шорт–лист вошли три финалиста. Третье призовое место заняла Алина Умирова, студентка ВШЭ, в работе которой эксперты увидели удачное совмещение традиционного коллажа с фотографией и рисования.

Второе место завоевала Диана Двоеглазова, студентка 4 курса факультета графического дизайна мультимедиа Института графики и искусства книги имени В.А. Фаворского. В ее работе жюри отметили минималистичные, геометрически выстроенные современные иллюстрации, которые очень точно передают ретро-атмосферу нескольких десятилетий из истории здания.

«Я постаралась совместить современную стилизованную графику с историей, чтобы мой «рассказ» был понятен современникам. Я добавила в работу динамику и ограничила используемую палитру несколькими цветами: как основные синий и красный, их полутона. Красным я обозначала революционные, критические моменты, а синий – символизировал новизну, перемены», - рассказала Диана Двоеглазова,

Победителем конкурса «12 эпох Дома Куракина» стала Анна Мальцева, студентка 4 курса графического дизайна мультимедиа Института графики и искусства книги имени В.А. Фаворского. Жюри отметили уникальную коллажную технику, которая дает простор для анимации. В результате в иллюстрации возникает внутренняя динамика, удивляющая и вызывающая интерес.

«Моя работа посвящена периоду, когда дом Куракина сдавался в аренду самым неожиданным постояльцам, например, конному цирку в XIX веке. Главная идея проекта – попытка совместить в цифровом формате лонгрида различные исторические темы. В итоге, я предложила совместить коллаж из старых фотографий, компьютерную графику и анимацию, где черно-белые фотографии – это «отсыл» к прошлому, с яркими цветами графики, отражающими наше динамичное время», - отметила Анна Мальцева.

Фото – Даниил ПРОКОФЬЕВ, НИУ ВШЭ

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