Светлана Хоркина вновь представит шоу «Восхождение»

Шоу «Восхождение» — вдохновляющая современная «сказка» про добро, силу духа и веру в свою мечту. История о том, что благодаря характеру, трудолюбию и целеустремленности, чемпионом может стать каждый. Эта красочная феерия силы, ловкости, грации и таланта откроет для зрителя удивительный мир спорта, балета и хореографии.

Откровенная история великой гимнастки, двукратной Олимпийской чемпионки, многократной чемпионки мира и Европы Светланы Хоркиной, рассказанная с большого экрана, и созданный талантливым режиссером Екатериной Сиротиной спортивный праздник не оставят равнодушными ни детские, ни взрослые сердца.

В шоу Светланы Хоркиной «Восхождение» примут участие звёзды мировой спортивной, художественной, воздушной и акробатической гимнастики, а также детско-юношеские коллективы и воспитанники гимнастических спортивных школ, с привлечением артистов Российской эстрады, известных деятелей культуры и балета.

Участники: Светлана Хоркина, Лала Крамаренко, Лилия Ахаимова, Екатерина Селезнева, Никита Нагорный, Давид Белявский, Артур Далалоян и другие.

Продолжительность мероприятия – 1 час 30 минут.

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