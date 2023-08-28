Светлана МУСАТОВА: «Сейчас художник — это не просто нарисовал, это, в том числе медийная личность»

Эксклюзивные объемные работы в виде барельефа, горельефа, панели или целой лепной композиции создает художница из Новоалтайска Светлана Мусатова. С детства художница была постоянным гостем Павлодарского Художественного Музея, где впервые увидела глиняные игрушки и объемные панно. Это яркое воспоминание вдохновило Светлану творить, создавать фактурные картины. Художница создает арт объекты, которые экспонируются на выставках в России и за рубежом.

– Светлана, ваше детство прошло в стенах художественного музея, как повлияло это на ваш творческий путь, есть ли картина, которая глубоко осталась в вашей памяти и почему?

– Да, я была окружена живописью, моя бабушка работала в музее, и я была у нее постоянным гостем. Всегда первая видела экспозиции. Картины моими детскими глазами были яркими пятнами, иногда странными, но чаще понятными картинками сюжетов. Но однажды в музей на месяц привезли экспозицию глиняных игрушек. Они были такие яркие, и каждая игрушка не была похожа на другую. Каждый день я разглядывала детали, прикасалась и спрашивала бабушку из чего эти экспонаты. В моей памяти они остались тем самым началом для моего творчества.

– Вы выбрали жанр декоративно-прикладного искусства - барельеф? Что повлияло на ваш выбор?

– Конечно я как художник искала себя, живопись маслом, акрил, акварель, но мне не хватало фактуры, объема, деталей. И я начала свои эксперименты в пастозной технике, затем перешла на гипс. Для разнообразия добавляла в свои работы золочение, зеркала, стеклянную крошку. Все это будоражит фантазию и приковывает взгляд зрителей к моим работам. Хочется рассмотреть все детали, потрогать и прочувствовать объем. Мне всегда хотелось создавать эксклюзив, обратить внимание широкой публики на свои экспонаты. Конечно второй момент моего выбора жанра – это коммерческая составляющая, проанализировав арт рынок и дизайнерские предпочтения, я пришла к выводу, что одним из востребованных жанров является гипсовое панно. Оно более декоративно и легко вписывается в любой интерьер. Зеркала с художественной лепкой, картины с элементами барельефа, все это есть в моей практике.

– Ваша выставочная деятельность началась не так просто, опыт неудачной выставки не остановил вас. Расскажите начинающим художникам, какие препятствия могут быть на пути и как это преодолеть?

– Да моя первая выставка не была самая успешная. Это был опыт. Выставка не состоялась, сроки постоянно переносили. А картины были уже отправлены для участия. Что делать в такой ситуации - я не представляла. Переживала, что мои работы были утеряны или украдены. Но через три месяца работы вернули. Распаковав посылку, я увидела, что все мои работы испорчены при транспортировке. Совет начинающим художникам: будьте готовы к разным ситуациям и воспринимайте их как опыт. Картины могут повредить и при транспортировке. Участвуйте на проверенных площадках, советуйтесь с коллегами-художниками, подписывайте и внимательно читайте договоры. Но даже такой печальный опыт не остановил меня, а наоборот подстегнул искать интересные галереи, инициативы, фестивали. На сегодня мои работы экспонировали не только в России, но и в Турции, в Сербии.

– Вы работали в команде и создавали масштабные объекты для отеля, это сложно жить и работать в узком кругу художников? Или наоборот еще больше вдохновляет идти к новым вершинам?

– Сложно было на объекте. Так как не было воды, освещение периодически отключали. Это была зима, жуткий холод. Ближайший санузел был в расстоянии не менее 1 км. Но команда была крутая. Все художники открытые люди и было интересно наблюдать за работой коллег, делиться творческими успехами или провалами, учиться новому. В отеле, где мы создавали арт объекты была дружеская обстановка. С некоторыми коллегами мы общаемся до сих пор. Мы все были из разных регионов России. Конечно зовем и надеемся побывать друг у друга в гостях. Возможно появится еще подобная инициатива поработать большим коллективом, это очень важный опыт в карьере художника.

– Вы участвуете в выставках не только в России, но и за рубежом. Какие у вас ожидания? Поделитесь своими планами.

– Конечно каждый художник хочет быть замеченным и востребованным. Сейчас художник - это не просто нарисовал, это, в том числе медийная личность. Нужно стараться больше общаться в кругу значимых персон арт бизнеса, безусловно я создаю себе интересное портфолио. Разборчиво выбираю инициативы и более статусные площадки. Обязательно просматриваю фото материалы, которые предоставляют организаторы, чтобы понимать актуальность своих работ на ярмарках и выставках, ведь насмотренность для художника равно вдохновению. Да, нужно подстраиваться под спрос, под тренды, но и оставлять свою авторскую изюминку. У меня есть одна мечта - сделать свою персональную выставку в Испании. Вот я и иду к своей мечте мелкими, но уверенными шагами.

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