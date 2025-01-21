Светская премьера веб-сериала Виталия Андреева «Блокчейн»

В Москве состоялась премьера веб-сериала «Блокчейн», созданного талантливым режиссером и актером театра и кино Виталием Андреевым. Этот уникальный проект станет частью масштабной инициативы «Новые эпизоды» и будет доступен на платформе VK Видео.

По сюжету два абсолютно полярных неудачника: потерявший место под солнцем, безбашенный актер Сергей и закрытый в своем мире программист Никита из непримиримых врагов становятся бизнес партнерами, стремящимися наладить свою жизнь. Они придумывают первое в мире «криптоказино», которое кардинально меняет их жизнь. И кажется, что уже ничего не сможет им помешать, пока в их жизни не появляется старая знакомая, по имени Настя…

Эта работа стала дебютом в режиссерской деятельности Виталия Андреева. «Работал с огромным кайфом. Я скажу просто, что это тот опыт, который меня вдохновил на новые свершения, и я счастлив», — отметил актер.

Поддержать Виталия и первыми увидеть премьеру пришли WALLEM, актриса Алана Чочиева, Анна Калашникова, Александр Филин, Таня Меженцева, актер Арсений Бардаш и другие