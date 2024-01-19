Выставкой работ «Свои/Чужие» галерея ARTSTORY открыла 10-й выставочный сезон

Д. Иконников. Сидящие. 1998. Бумага, гуашь, 100х80 см

Юбилейный, десятый для ARTSTORY год, открылся выставкой работ из собрания галереи – «Свои/Чужие». Проект не только демонстрирует часть обширной коллекции, но обращает внимание зрителя на видных представителей позднесоветского неофициального искусства.

Название выставки выбрано не случайно. Она объединяет четырех авторов – это Дмитрий Иконников, Наталья Нестерова, Лев Табенкин и Василий Шульженко. Такие стилистически разные; объединенные академической школой и равноудаленным отношением к мейнстриму своего времени; не друзья и, конечно, не противники; коллеги и современники.

Все авторы представленных на выставке произведений ярко проявили себя в 1980-е годы и были представителями так называемого «левого» МОСХа, – это давно устоявшаяся аббревиатура Московского отделения Союза художников. Здесь, вероятно, требуется некоторое пояснение. Так, с конца 1960-х годов в нашей стране значительно изменился политический климат. Официальная культурная политика заключалась в том, чтобы игнорировать все явления в искусстве, которые касались диссидентского движения. При этом, необходимо было поощрять молодых авторов, которые напрямую не относились к нонконформизму. При Московском союзе художников была создана молодежная секция, в которой довольно лояльно относились к проявлениям самости, «инаковости». Именно поэтому художники, состоявшие в «молодежке», могли позволить себе более свободные высказывания и предложить искусство, альтернативное соцреализму.

Выставка «Свои/Чужие» собрана из работ признанных ныне классиков позднесоветского искусства, которые еще 40 лет назад были не просто мало востребованы, но буквально находились на грани. На первый взгляд может показаться, что их полотна нарочито грубоваты, однако это впечатление обманчиво, – за кажущейся простотой и резкостью скрываются глубокие смыслы, свобода и, зачастую, дерзость.

Н. Нестерова. Вох (ложа). 2004. Холст, масло