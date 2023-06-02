Идея связи поколений близка и дорога многим, но что поможет воплотить ее в жизнь? Наверное, деятельное неравнодушие, благодаря которому удаются самые смелые начинания. Это качество в полной мере присуще каждому из участников уже известного читателям проекта «МЕЦЕНАТЫ. Связь времен». Сегодня мы беседуем о настоящем и будущем постановки с ее автором и режиссером - музыкальным руководителем в МХТ имени А. П. Чехова Лидией Борисовной Соколовой.

– Шестого мая спектакль «МЕЦЕНАТЫ. Связь времен» прошел в Воткинске – городе рождения и детства Петра Ильича Чайковского. Ощущается ли там связь времен и поколений?

– В это путешествие мы собирались, понимая, что постановка требует новой редакции и новых смысловых акцентов: ведь она должна был состояться накануне дня рождения великого земляка воткинцев -Петра Ильича Чайковского. Поэтому текст хроник пришлось несколько сократить и «растворить» в бесконечно светлой детской музыке Петра Ильича, который до конца своих дней оставался «стеклянным» мальчиком, как называла его гувернантка-француженка Фанни Дюрбах. Что касается самого Воткинска, то его жители бережно хранят микрокосмос детства Чайковского – мир, где принято сострадать ближним и свято чтить семейные традиции. Приехав туда, мы сразу почувствовали себя частью этой особой семьи, открытой всем неравнодушным к памяти гения. Что это, если не связь времен в действии?

– Пожалуйста, расскажите немного о своих впечатлениях от посещения государственного мемориально-архитектурного комплекса «Музей-усадьба П.И. Чайковского» в Воткинске. Что запомнилось больше всего и хотелось бы Вам вернуться снова?

– Я хочу не просто однажды вернуться в эти края, а открыть людям дорогу в мир детства Петра Ильича.

Собственно, желание снова побывать в Воткинске родилось прямо в самолете, на обратном пути в Москву, причем абсолютно в конкретной форме, о чем мы поговорим немного позже. Когда я летела, вся земля под крылом самолета ощущалась как колыбель Чайковского. Все встречи, открытия и впечатления сложились в единую ясную картину вокруг образа колыбели гения. Мне хочется поделиться со всеми чувством щемящей гордости за родную землю, подарившую миру чудо музыки Чайковского. Признаюсь, что немного завидую Австрии: ведь каждому известно, что Зальцбург – родина Моцарта, но почти никто, даже в нашей стране, не знает, что Петр Ильич Чайковский родился в Воткинске. Возможно, это связано с тем, что русскому человеку более свойственны смирение и долготерпение, чем гордость, о чем говорят и тексты «16 песен для детей». А ведь достаточно не спеша пройтись по комнатам и территории музея-усадьбы, чтобы почувствовать благодарную память о гении в каждом уголке и экспонате.

– Да, путешествие в мир гения – всегда праздник и открытие…Интересно, какая аудитория пришла на спектакль шестого мая? Предполагаю, что это были зрители самых разных возрастов и поколений.

– Нас предупреждали, что публика будет очень разнообразной. Дети, подростки, родители, педагоги, просто любители музыки Чайковского, сотрудники музея, представители администрации города, края и даже священник из Благовещенского собора, в котором крестили Петра Ильича. Я сидела на последнем ряду и отметила, что в зале ощущалось редкое единодушное внимание – это было видно по реакции и движениям зрителей. В тот вечер я начала ощущать себя в четырехмерном пространстве проекта: по вертикали от прошлого к будущему, а по горизонтали – на широких просторах России.

– Какие отзывы о постановке запомнились Вам больше всего? Может быть, впечатления профессиональных музыковедов или гостей из других городов?

С художественным руководителем Народного театра Галиной Юковой

Взаимная благодарность

С директором Школы искусств им. П.И. Чайковского Ларисой Смирновой

С директором Музея-усадьбы П.И. Чайковскоо Татьяной Негановой

– «БРАВИССИМО!!! Щемящее светлое чувство… И абсолютное чувство присутствия бесконечно родных людей… Благодарю всей душой», - так отозвалась на спектакль одна из сотрудниц музея-усадьбы. А нам, в свою очередь, хотелось бы обратиться со словами благодарности к Галине Аркадьевне Юковой - режиссеру Народного театра ДК «Юбилейный»; Ларисе Рудольфовне Смирновой – директору Воткинской детской школы искусств № 1 им. П. И. Чайковского; Татьяне Николаевне Негановой - директору музея-усадьбы П. И. Чайковского; Юлии Юрьевне Конаревой – заместителю директора музея-усадьбы по основной деятельности; Татьяне Викторовне Коноваловой - Начальнику управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска и, конечно, Министру культуры Удмуртской Республики Владимиру Михайловичу Соловьеву. Каждый из них обратился к нам после спектакля с горячим сочувствием и теплыми словами поддержки, что дарит надежду на развитие проекта.

– А как откликнулась на спектакль юная аудитория – школьники и студенты?



– Вспоминается отзыв зрительницы: «…чувства сопричастности к действам и словам участников спектакля были у всего зала. Особенно радостно было за молодежь, как им повезло в начале жизненного пути встретиться с выдающимися людьми нашего времени, тех, кто задумал и воплотил на сцене лучшие чувства ВЫДАЮЩИХСЯ сынов и дочерей России. И как актуален спектакль в настоящее, трудное для России, время!».

Зрители

Действительно, юные гости музея следили за постановкой с не меньшим вниманием, чем взрослые. На следующий день мы вновь встретились с некоторыми из них на празднике у памятника Петру Ильичу и гала-концерте II Всероссийского конкурса пианистов «Колыбель гения», организованном Воткинской детской школой искусств №1 им. П. И. Чайковского при поддержке Министерства культуры Удмуртской Республики и Международного благотворительного фонда имени Надежды Филаретовны фон Мекк. Талантливые дети Ижевска и Воткинска стали еще одним открытием тех незабываемых дней на удмуртской земле.

– Постановку уже посчастливилось увидеть московской и воткинской публике. Есть ли планы представить ее в других городах и регионах России?

– Мы планируем и надеемся расширить границы проекта от одного спектакля, идеи просветительского меценатства, которая была так дорога Николаю Карловичу фон Мекк, к организации детского оперного фестиваля на родине Петра Ильича Чайковского. К этой инициативе присоединилась недавно созданная Международная ассоциация образовательных учреждений имени П. И. Чайковского. Надеюсь, что все планы воплотятся в жизнь: ведь опера – один из самых популярных в мире жанров искусства, волшебный союз музыки и театра. Прекрасным материалом для оригинального оперного спектакля могут стать «16 песен для детей старшего возраста» (соч. 54) Чайковского, наполненные светом христианской любви, милосердия и сострадания к ближним.

– Рассматривают ли участники проекта другие форматы постановки, например, спектакль с участием профессиональных актеров, полнометражный кинофильм или даже телесериал?

– Наши музыкальные хроники объединили очень самобытных людей, каждый из которых пришел в проект не случайно, и будто был создан для своей роли. Как автору и режиссеру спектакля мне все меньше хочется привлекать профессиональных актеров, что неизбежно поставит вопрос: где и как это выгоднее продавать? Скорее всего, именно этот вопрос и прервет ту связь времен, которую нам удалось создать для зрителей и самих себя. Единственное, что можно, и, пожалуй, нужно сделать – снять профессиональный документальный фильм об участниках проекта, которые отдают ему не только талант, но и душу. Мне вспоминается фильм о гувернантке Чайковского Фанни Дюрбах, созданный по инициативе сотрудников музея-усадьбы с большой любовью и уважением к этой дорогой композитору личности. Думаю, что его можно взять за образец для нашей документальной картины и рассказать об уникальности исполнителя каждой роли в постановке «МЕЦЕНАТЫ. Связь времен».

– Музыкальные хроники «МЕЦЕНАТЫ. Связь времен» - замечательный пример разговора об истории с помощью слов и музыки. Планируете ли Вы продолжить эту беседу со зрителем в рамках других подобных проектов?

– Наш проект давно живет собственной жизнью, привлекая людей, обстоятельства, счастливые совпадения… В третьей версии произошло новое слияние слова и музыки благодаря всемирно известному «Детскому альбому» Петра Ильича Чайковского. Зрители услышали новые смыслы в музыке, а мы - в словах, с которыми обращались к ним. Вечная сила искусства помогла нам стать семьей за один вечер, и уже ради этого стоит продолжать выходить на сцену. Хочется верить, что ранее упомянутый оперный фестиваль откроет для нас и музея-усадьбы П. И. Чайковского в Воткинске новые горизонты.

– Лидия Борисовна, большое спасибо Вам за сегодняшнюю встречу. Благодаря музыкальным хроникам «МЕЦЕНАТЫ. Связь времен» хрупкая нить между поколениями уже стала гораздо прочнее, и я желаю всем участникам проекта еще больших успехов на этом пути.

Беседовала Ирина ЧЕПАЙКИНА

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