В Псковской области стартовал второй этап проекта «Креатон-Хакатон»: архитекторы разработают идеи по пространственному развитию 7 территорий

26 июня стартовал второй этап проекта по комплексному развитию территорий Псковской области «Креатон-Хакатон». Под руководством ведущих архитекторов и урбанистов молодые специалисты предложат принципы пространственного развития 7 пилотных территорий Псковской области и комплексно проработают эскиз-концепцию одной из анализируемых территорий.

В проекте участвуют следующие поселения: Середка, Печоры, Палкино, Пушкинские горы, Усвяты, Себеж, Порхов.

Первый этап проекта «Креатон-Хакатон», завершился 20 июня презентацией результатов экспедиции команды федеральных экспертов в сфере стратегического консалтинга и развития креативной среды. Был проведен всесторонний анализ креативного потенциала 7 поселений Псковской области и предложена концепция развития территорий «Псковский креативный путь». Эти данные лягут в основу работы команд второго этапа — «Хакатон».

Кураторами этапа «Хакатон» и наставниками на протяжении всего проекта выступают:

Виктор Корси, профессор МАРХИ, специалист по работе с сельскими территориями и туристическими комплексами, член Союза архитекторов и Союза художников России (г. Москва);

Николай Лызлов, руководитель авторской мастерской и преподаватель МАРХИ, архитектор, вице-президент Союза московских архитекторов, профессор Международной Академии Архитектуры (МААМ), руководитель Архитектурной мастерской (г. Москва);

Сергей Станкевич, куратор от Псковской области, основатель архитектурного бюро Stankevich.design, член градостроительного совета г. Псков, член научно-методического совета при комитете ОКН Псковской области, общественный помощник губернатора Псковской области по направлению городского развития (г. Псков);

Наталья Бавыкина, архитектор, управляющий партнер APRELarchitects (г. Москва);

Анастасия Куракина, архитектор, урбанист, аналитик пространственного развития городов, разработчик мастер-плана «Три реки» в г. Чебоксары (г. Москва);

Мария Кучерявых, архитектор, реставратор, главный архитектор проектов реставрации и приспособления ООО «Стройстандарт сервис» (г. Москва);

Василиса Гончарова, архитектор, исследователь современной и традиционной русской культуры и идентичности (г. Москва).

«Мы ищем разные способы привлечения ресурсов для решения задач по формированию современного пространства в наших малых городах и селах с учетом сохранения уникальности каждой территории. Проект «Креатон-Хакатон» — именно такой ресурс, который позволяет сконцентрировать идеи и решения сразу целой группы молодых архитекторов под руководством опытных кураторов и найти решения, которые будут поддержаны, как профессиональными сообществами в сфере пространственного развития, так и жителями Псковской области», — считает генеральный директор Фонда инвестиционного развития Наталья Плявинская.

«Хакатон» опирается на концепт развития сельских поселений Псковской области, разработанный в результате первого этапа проекта, «Креатона», — «Псковский креативный путь». Для каждой территории федеральными экспертами был сформирован свой особенный сценарий развития. В результате «Хакатона» мы получим визуализацию концептуального образа возможного будущего данных территорий», —рассказывает Елена Гребенева, директор АНО «Креативная Экономика».

«Все российские деревни несчастны одинаково. Каждая может быть счастлива по-своему. Мы это ясно увидели после экспедиции и погружения в историю, культуру и локальные смыслы семи малых поселений Псковской области. Настало время визуализировать урбанистам и архитекторам это счастье», — поделился куратор «Креатона», генеральный директор Федерации креативных индустрий Игорь М. Намаконов.

«II этап проекта — это уникальный опыт для молодых архитекторов и урбанистов, которые под наставничеством профессиональных архитекторов будут работать над проектом, что позволит привнести в реализацию проекта новые и смелые идеи. Хакатон позволит провести комплексный анализ проблем и задач пространственного развития территорий в границах городского или сельского поселения, выявить актуальные принципы и подходы пространственного развития территории муниципального образования на основе проведенного анализа, а также визуализировать концептуальный образа будущего муниципальных образований в условиях применения выявленных принципов его развития», — Ольга Шубникова, руководитель федерального проекта хакатон «Города».

«Хакатон» проходит с 26 июня по 1 июля и завершится защитой проектов, разработанных участниками, перед Правительством Псковской области в Пскове 1 июля. На защите участники представят результат своей работы: сводную схему проблем и выявленных ценностей территории, рекомендации по приоритетным принципам развития и визуализацию будущего образа поселения.

На протяжении первого этапа проекта (Креатон) проходила документальная съемка сериала о Псковской области, которая рассказывает об экспедиции экспертной группы «Креатон-Хакатона» по выявлению креативной идентичности и потенциала региона. Сериал будет представлен на «Российской креативной неделе», которая состоится 7–10 июля в Парке Горького в Москве.

Проект реализуется по инициативе Михаила Ведерникова, губернатора Псковской области, который поставил задачу максимального вовлечения жителей региона, и в первую очередь молодежи, в процессы преобразования сельских территорий для повышения уровня жизни. Проект поддерживает Правительство Псковской области в лице Фонда инвестиционного развития и Управления общественных проектов и молодежной политики.

Организаторы: АНО «Креативная экономика» и Фонд инвестиционного развития Псковской области при поддержке Правительства Псковской области в лице Управления общественных проектов и молодежной политики.

Экспертный партнер: Федерация креативных индустрий.

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