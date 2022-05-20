В Москве открылся самый большой тематический фиджитал-парк в Европе

Иммерсивное пространство в 1500 квадратных метров для развлечений всей семьи торжественно открыли в ТРЦ “Авиапарк”. Парк представляет собой единое phygital-пространство с интерактивными зонами смешанной реальности, созданными российскими разработчиками.

При разработке концепции парка и всех аттракционов использовались phygital-технологии, где ключевой особенностью многообразия развлечений является то, что каждый аттракцион интерактивен и основан на совмещении физических активностей и современных диджитал технологий из сферы AR и XR/MR (дополненной и смешанной реальности). Взаимодействие происходит при помощи совмещения проекций, использования глубинных камер и контролем множества датчиков движения. Игры же разрабатываются на современных игровых движках Unity и Unreal Engine, что даёт хорошее качество графики.

Внутри огромного пространства парка можно увидеть более 16 различных иммерсивных зон, объединенных единой стилистикой и темой. Большая часть игр проецируется на стены длиной от 4 до 6 метров и высотой до 3 метров, что позволяет играть сразу всей семьёй или с большим количеством детей одновременно.

В парке дети могут прыгать, бегать, лазить, качаться на качелях, кататься с горок, создавать ландшафты из песка, рисовать и раскрашивать, а также собирать из конструктора различных персонажей.

Так например с помощью специальных сканеров дети могут оживить свои рисунки и поделки из конструктора, которые превращаются в красочные модели на проекции и реагируют на прикосновения. Привычные качели реагируют на движение и качаться можно в космосе или другой интересной среде, классики становятся целой интерактивной полосой препятствий, а простая песочница превращается в студию ландшафтного дизайна.

Это третье пространство компании Hello Park* в Москве, которое также стало самым большим тематическим фиджитал-парком в Европе. И здесь впервые появились новые активити-зоны, такие как интерактивный скалодром, мультимедийный вулкан и обновлённая дискотека с системой считывания силуэтов и движений. А также 4 комнаты для праздничных торжеств с интерактивными столами и полноценное семейное кафе с посадкой на 60 человек. Всего одновременно в парке может комфортно играть до 200 детей.

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*Hello Park — крупнейшая мировая сеть мультимедийных парков, география которых протянулась от Шанхая до Сан-Пауло, и насчитывает 22 парка в России и более 20 в странах Азии, Европы, Ближнего Востока и Южной Америки. Является частью компании hello.io, которая также известна созданием иммерсивных выставок и инновационных арт-инсталляций.

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