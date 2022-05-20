Захватывающая Арктика и древние мифы о животных: познавательные бесплатные лекции в Московском зоопарке

Каждые выходные в Московском зоопарке посетители всех возрастов могут посетить бесплатный марафон знаний о природе и животных «Земля твоими глазами» в рамках международной интерактивной выставки «Пеликантность. Пеликаны мира».

Организаторы выставки собирают выдающихся экспертов, фотографов и режиссёров, учёных и путешественников, которые читают лекции о природе и жизни животных, проводят увлекательные мастер-классы по анималистической съёмке и рассказывают о своих удивительных экспедициях в разные уголки нашей планеты.

Новыми спикерами, готовыми поделиться уникальным опытом больших экспедиций в Арктику и своими знаниями о мифах древних народов о животных, стали профессиональный путешественник, исследователь, популярный видеоблогер, член Русского географического общества Богдан Булычёв и популяризатор науки, автор детских познавательных передач и книг, блогер и радиоведущий Александр Толмачёв.

Последним большим путешествием Богдана стала экспедиция по арктическому побережью, начиная от Норвежской границы до границы с Америкой. Главной целью путешествия было найти особенно интересные и удобные по локации места, которые в полной мере и в самых ярких красках познакомят туристов с культурой северных народов.

На встрече с гостями лектор расскажет, чем интересны зимние экспедиции по Арктике, как к ним подготовиться и какие места нужно обязательно посетить. А ещё — почему не стоит гоняться за ледоколом, возможно ли увидеть в Арктике китов и когда планируется первое организованное путешествие-знакомство с культурой северных народов для всех желающих с командой Богдана.

«Мы собирались установить мировой рекорд, а в итоге во время экспедиции в Арктику в 2022 году мы установили два. Во-первых, ни разу стоковый автомобиль из салона не заезжал за семьдесят четвертую параллель северной широты, во-вторых, до мыса Пакса никто никогда не добирался на автомобилях, так как он очень труднодоступный, не смотря на свою невероятную красоту и уникальность», — рассказывает Булычёв.

За последние 5 лет центр «РГО Экспо» под руководством Богдана организовал более 20 уникальных экспедиций, среди которых путешествие длиной более 43 тыс. км на внедорожнике через 14 стран Европы и Азии, экспедиция до Северного полюса на велосипеде, проект «Евразия: от края до края», экспедиция по льду Северного Ледовитого океана до Новосибирских островов и другие экстремальные проекты. «Суммарный охват экспедиций с 2015 года составил более 350 млн человек в России и других странах мира, именно поэтому я — блогер №1 в Арктике», — делится путешественник.

Страусы не прячут голову в песок? Хамелеон меняет цвет не для маскировки? И динозавры не вымерли? На эти и другие загадочные вопросы природы ответит Александр Толмачёв. А ещё на встрече Александр расскажет, какие есть «научные» мифы о животном мире, как мифы трансформируются в произведения — фильмы, книги, мультфильмы, и как это может влиять на нас: как и зачем люди ассоциируют себя с мифами о животных и к чему это может привести.

«Я искренне хочу, чтобы дети увлеклись знанием и убедились, что изучать окружающий мир это не скучно, а весело и безопасно. Они должны сами этого хотеть, ведь только любознательность — ключ к полноценной реализации в жизни», — убеждён Александр.

Видеолекторий Александра Толмачёва, созданный при участии Greenpeace, — это постоянно пополняющийся архив его познавательных лекций для детей от 5 лет. В каждой лекции — большой иллюстрированный рассказ на одну из тем, которая 100% заинтересует детей и родителей: динозавры, животные, космос, тело человека, планета Земля. Сейчас опубликовано 57 часов лекций.

Кроме того, Александр является постоянным спикером живых лекций в штаб-квартире Русского географического общества и ведущим радиопередач на Радио Маяк. А в своем детском подкасте Wonderman на английском языке Толмачёв даёт ответы на вопросы обо всём на свете.

Когда?

21 мая в 12:00 – Богдан Булычёв. «Большая экспедиция в Арктику: —65°C, 2 мировых рекорда и другие подробности путешествия»;

22 мая в 12:00 – Александр Толмачёв. «Мифы древних народов о животных».

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.