Театр Образцова собрал друзей на праздник в честь Дня кукольника

Накануне Международного дня театра кукол, который отмечается 21 марта, Театр кукол имени Образцова собрал друзей и коллег на праздничный вечер. В гости на Садовую-Самотечную приехали кукольники из Вологодского театра кукол, Рязанского театра кукол, , Московского областного театра кукол, театров «Огниво» и «Петрушкина слобода» из Мытищ, Московского театра кукол и Московского детского театра теней, Маленького театра кукол из Балашихи и московского театра «МирЛиц».

Артисты подготовили музыкальные номера для концерта «Говорить не надо, пой», который проходил на импровизированной крыше в сопровождении живого оркестра и голубей мира.

Главный режиссер театра Борис Константинов сказал: «Кукольники – это одна большая семья, и сегодня нам особенно важно встречаться, обмениваться теплом, смотреть в глаза друг другу. Поэтому мы решили в наш профессиональный праздник собрать вместе друзей и коллег. Кукольники – это уникальные люди. С одной стороны, это большие дети, сохранившие в душе радость и непосредственность восприятия, а с другой стороны – мудрецы, которые знают о жизни и об этом мире что-то очень важное».

Таким большим ребенком и мудрецом был и Владимир Захаров – создатель уникального томского театра «2+КУ», погибший при пожаре несколько лет назад. В конце вечера кукольники обратились со сцены к коллегам с просьбой помочь его театру собрать деньги на ремонт здания, чтобы дело Владимира Захарова продолжало жить и радовать зрителей.

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