ММОМА и ASKERI GALLERY открыли выставку Павла Полянского «Дружественный интерфейс»

20 марта в Московском музее современного искусства на Петровке, 25 прошло открытие выставки Павла Полянского «Дружественный интерфейс», организованной совместно с ASKERI GALLERY. Проект посвящен двум современным реалиям жизни: настоящей и виртуальной.

Гостей вечера встречала Полина Аскери, первыми выставку увидели российские деятели культуры: известные актеры, журналисты, ведущие бизнесмены и коллекционеры. Поздравить Полину и оценить новый проект ASKERI GALLERY приехали: Ангелина Аскери, Антонина Клименко, Юлия Сумачева, Виталий Козак, Елена Окутина, Константин Андрикопулос, Стефани и Александр Четверяковы, Анна Львова, Алина Ковалева, Виталий Езопов, Елена Захарова, Юлия Квин, Татьяна Сахокия, Милена Орлова, Катерина Кейру, Анжелика Каширина, Снежина Кулова, Анна Шеина, Дарья Давыдова, Эстер Шенкман, Полина Звездина, Марьяна Платонова, Елена Антонова и многие другие.

Произведения Павла Полянского не просто анализируют прогрессивные перемены в обществе, но и раскрывают саму суть переплетенных машинных технологий с биологическими, социальными и духовными потребностями человека, помещая обе грани мира в единую плоскость.

Исполнительный директор ММОМА Василий Церетели особо подчеркнул актуальность выставки: «Мы очень рады пространстве нашего музея открыть столь прогрессивный проект, ключевой идеей которого является попытка заглянуть в будущее, окруженное инновационными технологиями и полной роботизацией. Павел Полянский – исключительный художник, посвятивший свое творчество изучению современного мира и для нашего музея проект подобного рода является уникальным опытом, результатами которого мы рады поделиться с вами. Особую благодарность хочется выразить ASKERI GALLERY и, в частности, Полине Аскери, за ее энтузиазм, талант находить оригинальные и актуальные темы и умение их правильно преподносить зрителю и, конечно, профессиональный подход к работе».

Ключевым персонажем картин художника стала женщина, которая предстает перед зрителем во всей своей красе, олицетворяя жизнь. Помещенная в естественную среду или городской пейзаж, она окружена различными гаджетами: дроны летают над головой, словно птицы, принося посылки и подарки, а робопсы сопровождают на прогулке. Цифровой мир становится частью реального.

Куратор проекта Полина Аскери: «Мы представляем выставку замечательного современного художника Павла Полянского, обладающего особым даром - видеть “общую картинку” и соединять полусферы природы и технологии, прошлого и будущего. Глядя на картины, показанные в Московском музее современного искусства, я испытываю радость предвкушения перед встречей со временем, в котором технический прогресс - не противоположность, а важная часть красоты и гармонии. Благодарю партнеров выставки, которые нас поддержали, предоставив для экспозиции российские технологические разработки».

Экспозиция позволяет познакомиться с избранными произведениями художника, а также дает возможность почувствовать себя причастным к миру будущего, полного восхитительных открытий и изобретений.

Фото – Алексей ДУПЛЯКОВ

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