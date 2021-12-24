Телеканал Music Box Gold провёл съемку новогоднего концерта, который будет показан в главный праздник года

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21 декабря 2021 года банкетный зал Prime Hall наполнился доброй музыкой, зажигательным новогодним настроением, и яркими номерами благодаря популярным артистам и золотым хитам.

Приглашенные артисты: Денис Клявер, Анита Цой, Жасмин, Lina Lee, Фабрика, Виктория Дайнеко, Вика Цыганова, Корни, Kevin McCoy, Наталья Гордиенко, Юлия Беретта, Людмила Соколова, IVAN, Прохор Шаляпин, Кирилл Туриченко, Инфинити, Анжелика Агурбаш и многие другие.

Почувствуйте настоящий праздник музыки и новогоднего настроения уже 31 декабря 2021 года с 19:00 и всю новогоднюю ночь в эфире Music Box Gold.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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