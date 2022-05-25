Территории Псковской области превратят в креативную среду для обучения, работы и досуга

16 мая 2022 года стартовал проект по комплексному развитию территорий Псковской области «Креатон-Хакатон». Его целью является создание условий для качественной жизни населения через использование креативных технологий.

Проект реализуется по инициативе Михаила Ведерникова, губернатора Псковской области, который поставил задачу максимального вовлечения жителей региона и в первую очередь молодежи, в процессы преобразования территорий для повышения уровня жизни на сельских территориях. На уровне региона проект «Креатон-Хакатон» поддерживает Администрация Псковской области в лице Фонда инвестиционного развития и Управления общественных проектов и молодежной политики.

«Сегодня для каждого региона и для развития креативного сектора экономики в стране в целом важно работать с локальными сообществами, благоустраивать территории, в том числе сельские, повышая их привлекательность для местных жителей. И «Креатон-Хакатон» комплексно поможет создать ту самую креативную среду, которая станет катализатором для развития новых идей и уникальных проектов», — рассказывает Елена Гребенева, директор АНО «Креативная экономика», г. Москва

Первым этапом проекта станет «Креатон». С 13 по 22 июня команда экспертов в сфере стратегического консалтинга и развития креативных индустрий проведет всесторонний анализ креативного потенциала 7 поселений Псковской области. Итоги своей работы эксперты представят в виде документов с видением и рекомендациями развития территорий.

Второй этап проекта — «Хакатон» — пройдет с 23 июня по 2 июля. Молодыми специалистами во главе с профессиональными кураторами (ведущими архитекторами и урбанистами) будут сформированы принципы пространственного развития 7 пилотных территорий и комплексно проработана эскиз-концепция одной из анализируемых территорий.

Итоги проекта «Креатон-Хакатон» будут представлены на специальной сессии в рамках «Российской креативной недели», которая состоится 7–10 июля в Парке Горького в Москве.

«Проект уникален своим комплексным подходом, мы впервые работаем над несколькими территориями региона. Нами ведется серьезная системная работа: мы проводим ряд мероприятий, предваряющих разработку визуальных архитектурных концепций, изучаем идентификацию уникального направления создания креативной среды, готовим рекомендации развития для данных территорий. Все это позволит создать действительно качественные архитектурные решения», — рассказывает Ольга Шубникова, руководитель Всероссийского урбанистического хакатона «Города», начальник управления развития креативных индустрий в регионах в «Роскультцентре».

«Жизнь на сельской территории вынуждает быть проактивным, гибким, оригинальным, готовым к неопределенностям. Это всё характеристики креативной и деятельной личности. Думаю, большой предпринимательский потенциал скрыт в российских деревнях и селах. А что, если к этому добавить базовую инфраструктуру креативной среды? Очень интересно!» — считает директор Федерации креативных индустрий Игорь М. Намаконов.

«Молодежь является основным драйвером развития территорий, они креативны, у них высокий запрос на дизайнерские и архитектурные решения даже простых объектов. Только через вовлечение молодежи мы сможем создать именно те условия жизни, которые привлекут на сельские территории молодых специалистов и вдохнут новую жизнь в развитие регионов», — делится генеральный директор Фонда инвестиционного развития Наталья Плявинская.

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