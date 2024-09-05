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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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The Last Roman представил свою новую работу «Borders»

editor
By editor
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borders - the last roman

После выхода трека «ONS» проект The Last Roman представил свою новую работу «Borders». В этой композиции автор размышляет о границах — как физических, так и моральных — которые мы пересекаем по своей или чужой воле.

«Borders» приглашает слушателя задуматься о том, что значит переходить границы, которые определяют нас как личность. Какие границы в мире и жизни еще остаются неприступными, а какие мы пересекаем, не задумываясь о последствиях? Песня обращается к внутренним конфликтам и вызовам, которыми сталкиваются люди, и задает вопрос: как долго мы можем оставаться верными себе, преодолевая эти границы и стирая между ними грань?

Музыкально трек «Borders» выделяется насыщенностью живых инструментов. Это первая композиция The Last Roman, в которой партии акустической, электро и бас-гитары были записаны в живую. В бридже неожиданно появляются партии клавишных, кардинально меняя атмосферу трека. Их светлое и переливистое звучание дает слушателю возможность перевести дух от тяжелых размышлений, напоминая, что за любой ночью всегда наступает рассвет. Эта работа передает глубокие размышления и переживания, оставляя слушателя с вопросами, на которые еще предстоит найти ответы.

No matter how it goes and takes us so far
Until we fight until we know who we are

Текст песни, аранжировка, вокал и сведение – всё это создано самим музыкантом, что позволяет сохранить целостность авторской идеи.

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