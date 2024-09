После выхода трека «ONS» проект The Last Roman представил свою новую работу «Borders». В этой композиции автор размышляет о границах — как физических, так и моральных — которые мы пересекаем по своей или чужой воле.

«Borders» приглашает слушателя задуматься о том, что значит переходить границы, которые определяют нас как личность. Какие границы в мире и жизни еще остаются неприступными, а какие мы пересекаем, не задумываясь о последствиях? Песня обращается к внутренним конфликтам и вызовам, которыми сталкиваются люди, и задает вопрос: как долго мы можем оставаться верными себе, преодолевая эти границы и стирая между ними грань?

Музыкально трек «Borders» выделяется насыщенностью живых инструментов. Это первая композиция The Last Roman, в которой партии акустической, электро и бас-гитары были записаны в живую. В бридже неожиданно появляются партии клавишных, кардинально меняя атмосферу трека. Их светлое и переливистое звучание дает слушателю возможность перевести дух от тяжелых размышлений, напоминая, что за любой ночью всегда наступает рассвет. Эта работа передает глубокие размышления и переживания, оставляя слушателя с вопросами, на которые еще предстоит найти ответы.

No matter how it goes and takes us so far

Until we fight until we know who we are

Текст песни, аранжировка, вокал и сведение – всё это создано самим музыкантом, что позволяет сохранить целостность авторской идеи.