ТНТ проверил музыкальную эрудицию звёзд на презентации шоу «Большой хит»

8 июля телеканал ТНТ представил новое музыкальное шоу «Большой хит» в необычном формате. В пространстве «Хитомания» в Москве гости стали участниками увлекательной игры на музыкальную эрудицию и в полной мере погрузились в атмосферу нового проекта, производством которого занимался один из лучших продакшенов — «ВайТ Медиа».

В начале мероприятия гости вечера получали браслеты разного цвета, который определял в какой команде будет тот или иной человек. Капитанами команд выступили Тимур Родригез, Регина Тодоренко, Марина Кравец, Юлия Сумачева и Алексей Чумаков.

Сразиться в музыкальной дуэли в этот вечер пришли настоящие профессионалы: Саша Савельева, Денис Клявер, Дарья Блохина, Митя Фомин, Ева Власова, Миша Марвин, Олег Терновой, Артём Качер, Дмитрий Сорокин, Карен Арутюнов, Даниил Вахрушев, Андрей Савочкин и другие.

Перед началом игры о новом шоу рассказали его создатели: генеральный продюсер ТНТ Аркадий Водахов, генеральный продюсер «ВайТ Медиа» Юлия Сумачева и ведущие шоу Тимур Родригез и Регина Тодоренко.

Аркадий Водахов: «Мы презентуем наш проект в День любви, семьи и верности, потому что, как известно, ТНТ — это любовь, ТНТ — это семья. Верность для нас — это вообще главное слово. Это верность, в первую очередь, нашему зрителю, и зритель видит, как мы к нему относимся. Что такое “Большой хит»? «Большой хит» — это четвертая сторона света среди музыкальных шоу, которые мы запустили несколько лет назад. У нас есть «Музыкальная интуиция», «Конфетка», «Ярче звезд» и вот, наконец, «Большой хит». Мы приглашаем зрителей каждую субботу поиграть с нашими звёздами, развлечься. И в этом, наверное, заключается секрет нашей верности».

Юлия Сумачёва: «На ТНТ, действительно, классная линейка музыкальных проектов. Уверена, «Большой хит» встанет в один ряд с такими супер рейтинговыми шоу, как «Конфетка» и «Ярче звезд». Мы очень долго создавали этот проект, вместе собирались, играли, проверяли. Надеюсь, что зрителям понравится».

Тимур Родригез: «Это было действительно непросто. Наверное, впервые в жизни мы успевали охрипнуть после одного выпуска. И это, пожалуй, первая такая энергозатратная программа, которая за нашу долгую парную жизнь на телевидении с Региной потребовала от нас гораздо больше ресурса, чем обычно».

Регина Тодоренко: «Это потрясающее шоу! Невероятно приятно наблюдать, как подтупливают наши коллеги-артисты, когда не могут отгадать «I will always love you» Уитни Хьюстон. Конечно, это было потрясающе. Я думаю, что вы тоже получите большое удовольствие и поймете, что на самом деле, оказывается, мы не узнаем в другой интерпретации те песни, те треки, которые лежат у нас на подкорке, которые вместе с нами растут, те песни, под которые нас зачинали. И сегодня стоит с этим всем познакомиться еще раз».