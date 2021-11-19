ТНТ4 получил рекордные 15 наград на премии Promax Awards: Global Excellence 2021

18 ноября 2021 года телеканал ТНТ4 (входит в «Газпром-медиа»), триумфально выступил на престижной международной маркетинговой премии Promax Awards: Global Excellence 2021. Это одно из ключевых событий в медиаиндустрии, где определяются новые тренды и демонстрируются самые креативные идеи в области развлекательного маркетинга.

Телеканал ТНТ4 завоевал целых 15 наград и обошёл в своих номинациях известные российские и международные телеканалы, чем в очередной раз подтвердил свои лидирующие позиции в мировом маркетинге. Среди наград телеканала 10 золото, 4 серебра и 1 бронза, это лучший и самый феноменальный результат за все годы участия промо ТНТ4 в Promax. По количеству золотых наград ТНТ4 уступил только американскому телеканалу CNN, у которого по итогам премии 12 золотых наград.



ТНТ4 имеет статус самого титулованного российского канала по количеству наград международных премий в области маркетинга. За почти 6 лет существования ТНТ4 стал обладателем более 80 наград престижных международных премий в области телевизионного маркетинга Promax.

Также в этом году канал был номинирован на «Лучшую команду маркетинга года». В данной номинации телеканал ТНТ4 представлен уже в третий раз. Члены жюри премии Promax Europe выбирали ТНТ4 на протяжении двух лет и выдвинули команду телеканала в список финалистов премии Promax Global. Стоит отметить, что мировые эксперты премии Promax Global выдвигают номинантов в этой категории самостоятельно, учитывая количество выходов в финал и количество полученных наград. Команда ТНТ4 стала единственной российской командой среди телеканалов, выдвинутой в данной номинации. Конкурентами ТНТ4 в номинации стали CNN, National Geographic, TV2 Denmark, V Creative ViacomCBS, ViacomCBS Creative EMEAA.

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