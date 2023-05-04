В «Москвариуме» появились на свет сразу несколько скатов и белоперая акула

Этой весной в многофункциональном научно-развлекательном комплексе «Москвариум» дали потомства сразу три вида скатов: пресноводный скат леопольди, морской синеточечный скат кюля и синеточечный скат лимма, а также появился на свет детеныш белоперой акулы. При этом рождение пресноводных скатов в «Москвариуме» случилось впервые. Специалисты комплекса отметили, что пополнение у скатов и акулы - результат планомерной работы по воспроизводству морских гидробионтов.

Белоперая акула

Скат лимма

Скат леопольди

Морские скаты кюля и лимма - некрупные виды, которые являются пригодными к содержанию в просторных домашних аквариумах. Представители этих видов регулярно рождаются в «Москвариуме», а приплод ската леопольди - первый случай появления потомства у пресноводных скатов в океанариуме. Леопольди - довольно редкий вид скатов. Детёныш появился на свет в специально оборудованном аквариуме, а за его состоянием непрерывно наблюдают специалисты биологической службы комплекса, особенно на этапе начала активного питания.

«Мы создаем и поддерживаем комфортные условия для наших обителей и делаем среду их обитания максимально приближенной к естественной, при этом обеспечивая безопасность животных. Специалисты комплекса ежедневно контролируют состав и температуру воды, освещение и другие параметры. Скаты - довольно чувствительные животные, поэтому появление у них потомства особенно важно и радостно для нас. Это показатель того, что все условия для их здоровой жизнедеятельности в «Москвариуме» созданы», - поделилась руководитель биологической службы «Москвариума» Ирина Мейнцер.

«Москвариум» постоянно ведет работу по подбору групп скатов для размножения. Таким образом океанариум способствует появлению на свет здоровых детенышей, не изымая их из естественной среды и не подвергая малышей стрессам от отлова и адаптации.

В «Москвариуме» регулярно приносят потомство и другие обитатели: кошачьи акулы, пинагоры, морские коньки, скаты моторо, медузы, кораллы нескольких видов и другие гидробионты. Этой весной в океанариуме родился детеныш белоперой акулы. Этот вид широко распространен в Индо-Пацифике, от Красного моря и восточного побережья Африки до Индонезии и Арафурского моря. Международный союз охраны природы оценил этот вид как находящийся под угрозой. Когда новорожденные скаты и акула подрастут и окрепнут, их переселят в подходящие для них аквариумы экспозиции, где их смогут увидеть все посетители океанариума.

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