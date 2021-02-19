Тони Бьюзен. Как запомнить любой объем информации

Тони Бьюзен — британский психолог, создатель методики запоминания, творчества и организации мышления Mind Maps — «карты ума». Автор и соавтор более 100 книг. Основатель и президент «The Brain Foundation» и «Mind Sports Olympiad».

Мы начнём с небольшого эксперимента: представьте яблоко. Сколько у вас ушло времени на это? Уверен, что несколько сотых секунд. Это невообразимая вещь, ведь наш мозг – это суперкомпьютер, который умеет мгновенно обрабатывать данные.

Ни один компьютер не сможет приблизиться к тому, что вы сделали буквально несколько секунд назад. Человеческая память – это уникальная сила. Представляя яблоко, вы получили картинку, цвет, взаимосвязи и даже какие-то ситуации из жизни.

Как мы делаем это? Как вспоминаем всё буквально за наносекунды? Все это благодаря воображению и ассоциациям.

«Воображение важнее знаний», – говорит Альберт Эйнтштейн.

Все люди на Земле – русские, британцы, американцы, французы – говорят на одном языке, языке воображений. На этом языке мы учимся, переживаем, изобретаем и создаём новые вещи.

Мышление строится на воображении, от которого исходят ассоциативные ветви. Количество этих ветвей может быть бесконечным. Это и есть наш потенциал.

Наша память – безграничная флешка. Но ей нужно помогать и стимулировать. Лучший способ запоминать информацию – записывать её.

Когда я ложусь спать, я кладу записную книжку под подушку, чтобы записывать мысли. Представьте, что идеи – это бабочки, которых нужно ловить сачком, только в нашем случае сачком служит блокнот или тетрадь, в которую мы выписываем мысли

Но классическое конспектирование текста малоэффективно. Мозг любит порядок, систему и структурированность. А за полотном текста он просто не сможет запомнить ключевые для нас вещи.

Линейный конспект – это «тюрьма для мозга», не позволяющая зацепиться за интересные идеи и мысли. Вспомните людей в библиотеке: чаще всего они сонные и утомлённые. Это всё потому, что часто мы делаем длинные конспекты без творчества, из-за чего мозг начинает скучать.

Интеллект-карты

Мозг в тысячи раз быстрее воспринимает графическую информацию, чем вербальную. Поэтому лучший способ запоминать данные и сведения – строить правильные интеллект-карты.

Интеллект-карта – это дерево с ответвлениями, которыми будут ассоциации и новые связи. Она состоит из 3-х частей.

Первая – это основной или образ. То, ради чего строится вся карта, – ключевая тема. В качестве такого образа может выступать или крупно написанное слово или рисунок. Например, если наша задача – конспектировать выступление какого-то спикера на тему продаж, то мы выписываем крупным слово «Продажи» или визуализируем на листе бумаги этот процесс.

Второй – это ключевые идеи. Например, если нам нужно запомнить 5 инструментов для увеличения продаж, то мы от слова «ПРОДАЖИ» или иллюстрации рисуем 5 ветвей и записываем на каждой из них название инструмента одним слово.

Мозг намного лучше воспринимает цветовую информацию, поэтому закрашиваем каждую ветку отдельным цветом. В будущем эти цвета станут ассоциацией для нас, и мы будем быстрее все вспоминать.

Третье – подтемы. От ключевых идей идут свои ветви – подтемы, которые раскрывают мысль. Например, в случае с инструментами продаж подтемами могут выступать правила использования этих инструментов. Каждой из подтем также нужно задать свой цвет.

На каждой ветви может быть только 1 слово. Не стоит нагружать карту и усложнять процесс запоминания. В этом и суть этого метода – это слово должно ассоциироваться с ветвью

Цвета и фигуры

Мы знаем из нейромаркетинга, что цвета играет важную роль в восприятии информации. Но по-уровню восприятия основные цвета делятся на 3 группы. Это нужно учитывать при составлении интеллект-карт.

I. группа – высокая скорость восприятия

красный

желтый

оранжевый

II. группа

синий

черный

III. группа

зеленый

коричневый

синий

Чтобы отделять одни идеи и мысли от других, также можно использовать разные фигуры и линии. Это не увеличит нагрузку на восприятие информации, а наоборот – выделит нужные вещи из общего потока.

Можно использовать квадраты, прямоугольники, ромбы, круги, прямые и кривые линии.

В построении интеллект-карт нет ограничений. Чем творчески подойдете к построению карты, тем проще будет запоминаться информация на ней.

Использование обоих полушариев

Интеллект-карты появились не случайно. Я заметил, что большая часть информации представлена в виде чисел и цифр. А такие сведения быстрее воспринимает левое полушарие. Что это значит? Значит, что мы не используем потенциал правой доли мозга, более творческой.

Рисуя и применяя же интеллект-карты, мы подключаем к процессу запоминания оба полушария. Другими словами, наша эффективность вырастает минимум в 2 раза

Начните с самых мелких вещей. Постройте интеллект-карту из 1 центрального образа и 4-5 идей. Потом усложняйте и расширяйте график. В какой-то момент вам может не хватить одного листа. Ничего страшного, возьмите скотч и прикрепите новый листок бумаги.

Помните, что лист должен лежать перед вами горизонтально, а все записи нужно делать от руки, а не печатать на компьютере. Так вы еще лучше запомните информацию на листе.

Используя простые правила построения интеллект-карт, можно навсегда избавиться от рутинного процесса запоминания классических и линейных конспектов.

Просто начните творить и результат сам придет в качестве графически понятной карты с вашими мыслями, идеями и предложениями.

Материал предоставлен Школой Бизнеса «Синергия»

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