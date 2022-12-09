Будущее – в наших руках

Формированию будущих поколений в лучший традициях культуры и образования посвящены многие современные новации. Но одна из них восходит к самым фундаментальным и традиционным формам воспитания, это – приобщение к театральному искусству. Развивать интерес к театру важно с детства и делать это возможно самыми разными путями, от семейных посещений спектаклей, до участия в театральных кружках и студиях. Последняя, требующая максимального погружения в театральную специфику, форма познания театра, была востребована всегда. Но в последние годы пользуется особенно повышенным интересом у детей и родителей, что закономерно. Ведь в наше время расцвета всевозможных медийных специализаций именно театральные практики развивают множество умений и талантов, так необходимых во взрослой жизни. Раскрепощённость, чёткая артикуляция, свободное изложение материала, умение общаться с залом, - и это далеко не все риторические навыки, которые помогает сформировать театральная практика. Не говоря уже о базовом освоении драматургии, литературы и многого другого культурного наследия.

Доказывать полезность занятий в театральных студиях сегодня никому не надо. Но чтобы идти в ногу со временем и быть интересными новым поколениям, уже самим театральным педагогам и наставникам необходимо чувствовать пульс современности. А это значит – постоянно расширять диапазон тем и жанров в арсенале детского театра, осваивать новые формы театральной педагогики. Обсуждению самых разных актуальных вопросов в контексте детской театральной педагогики был посвящён всероссийский проект «Встреча с театром.

Профессиональные мастерские – школьным театральным коллективам», который проводился Ассоциацией музыкальных театров при поддержке Министерства культуры в рамках федерального проекта «Творческие люди» и национального проекта «Культура».

Первым этапом проекта стали мастер-классы по таким основополагающим театральным специализациям, как актерское мастерство, сценическая речь и движение, которые проводили столичные специалисты по театральной педагогике в различных регионах и городах страны, среди которых Владивосток, Тольятти, Архангельск, Тула, ряд городов Московской области. Финальным аккордом стала Научно-практическая конференция для педагогов детских театральных коллективов, которая объединила участников проекта из разных городов и состоялась в Москве в двух крупнейших детских театрах – Московском государственном академическом детском музыкальном Театре имени Наталии Сац и Детском музыкальном театре юного актёра.

Уютная, камерная атмосфера Малой сцены Театра имени Наталии Сац особенно располагала к обсуждению развития театральных навыков у школьников, и мастер-классы, открывшие конференцию, были сосредоточены на практических разработках опытных театральных и музыкальных педагогов режиссёра Валерия Меркулова, оперной певицы, заведующей вокальным отделением ДМШ им.Гольденвейзера Зарины Самадовой, премьера Мариинского театра, основателя благотворительного фонда «Пропаганда и возрождение русского искусства» Ильи Кузнецова.

Массовость, яркость, эффектные музыкальные и танцевальные номера, – вот основные слагаемые детских спектаклей. И далеко не всегда важны вокальные или хореографические таланты детей. В одном из спектаклей В.Меркулова исполнительница главное роли пела, и делала это отнюдь не безупречно, музыкального образования у неё не было. Но она исполняла свои песенные номера с таким темпераментом и столь зажигательно, что зрители абсолютно не обращали внимание на интонационные погрешности.

А для достижения максимальной эмоциональной отдачи режиссёр должен поставить перед юным актёром вопросы о смыслах поступков и действий героев. Выходя на сцену, ребёнку гораздо важнее, чем взрослому актёру, понимать почему и зачем его персонаж ведёт себя тем или иным образом. Особенно это важно в контексте музыкальных спектаклей, при работе над которыми стоит приучать юных артистов понимать характер и смысл звучащей музыки.

Инструментом для создания актёрских образов становится и танец. Так, воплощение исторических персонажей невозможно без умения танцевать полонез или вальс. Совершенно необходимы навыки сценического движения и певцу в музыкальном спектакле. Поэтому элементарные основы хореографии необходимы и драматическим, и оперным артистам, и опытным, и юным. Вслед за Ильёй Кузнецовым, тему хореографии в детском спектакле продолжил главный хореограф московского Детского музыкального театра юного актёра Майрбек Матаев.

При всей красочности и фантазийности детского спектакля, в нём должна быть ясная, точная мысль. Поэтому в детском театре предпочтительна классика, в ней есть ясность, структурированность. Классика проверена на искренность, на талант, на нежность и глубину.

Еще одна особенность работы с детьми исходит из того, что в силу отсутствия у детей театрального опыта и театрального образования, прежде чем начать играть в спектаклях детям нужно научиться хотя бы азам профессии. Дети более доверчивы, наивны, где-то честнее, где-то ярче воспринимают события, которые происходят в пьесе. Поэтому с ними проще и легче. Они более искренни, чем взрослые актеры, ведь у них все происходит «в первый раз». В любом возрасте, хоть в семь лет, хоть в семнадцать, ребёнку не поздно прийти в театральную студию и начать обучение актерскому мастерству, сценическому движению, хореографии, ансамблевому пению и индивидуальному вокалу. И постепенно пробовать свои силы в спектаклях. А в процессе ввода на ту или иную роль важно доверять детям и искренне верить им. Если будет доверие, то будет и искренняя отдача, раскроется талант.

Главный балетмейстер Детского музыкального театра юного актёра Майрбек Матаев

Семинар продюсера, специалиста Института развития профессионального образования Марии Большаковой

Специалисты Института развития профессионального образования Екатерина Канатникова и Мария Большакова

Семинар специалиста Института развития профессионального образования Екатерины Канатниковой

Диплом участника проекта «Встреча с театром»

Но никакая одарённость не принесёт результатов без дисциплины и труда. Об этом говорили на своих мастер-классах специалисты Института развития профессионального образования Мария Большакова и Екатерина Канатникова.

Особый интерес вызвало обсуждение методик, которые требуются при занятиях с особо одарёнными, а также с инклюзивными детьми. По активным обсуждениям моделируемых ситуаций становилось ясно, как важна тема взаимоотношений педагогов с такими, особенными, детьми. Как много и надежд, и страхов скрывается за стремлением встретить своего звёздного ученика. Но без выдающихся учителей не стало бы многих знаменитостей: без Захара Брона не было бы Вадима Репина и Максима Венгерова, без Анны Кантор не состоялся бы Евгений Кисин, без легендарного вокального педагога Дмитрия Вдовина не сложились бы судьбы многих оперных певцов, ныне блистающих на лучших сценах мира.

Юный талант проявляет своё дарование и развивает его в дисциплине и трудолюбии. А все возможности для этого творческого роста должны обеспечить педагоги и родители, без их опоры и поддержки талант может и не состояться. Приобщая школьника к театру, взрослые открывают перед ним сразу множество перспектив. Театр приучает много читать, много слушать хорошую и разную музыку. Театр помогает детям найти хороших друзей, помогает интересно жить, самостоятельно думать, легко общаться с людьми, сверстниками. В итоге, театр помогает ребенку вырасти талантливым, интересным и думающим человеком. Возможно, по какому-то из открывшихся благодаря увлечению театром путей ребёнок последует в жизни. Направить и вдохновить – это будущее в руках театральных педагогов.

Надежда ДАРАГАН

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