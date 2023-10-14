Анатолий Торкунов – ректор МГИМО МИД России, член Президиума РАН, Чрезвычайный и Полномочный Посол, член Коллегии МИД России (на 2023 год – прим. ред.).
1. ИОТ-консорциум прирастает дипломатами! 2023.
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