Анатолий Торкунов – ректор МГИМО МИД России, член Президиума РАН, Чрезвычайный и Полномочный Посол, член Коллегии МИД России (на 2023 год – прим. ред.).

1. ИОТ-консорциум прирастает дипломатами! 2023.

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