«Тотальный диктант» и встреча с Машей Трауб в библиотеках Центра Москвы

В 2021 году «Тотальный диктант» состоится 10 апреля в 14.00. Автором текста стал российский автор Дмитрий Глуховский. Его рассказ «Обещания» для участников акции в Библиотеке № 4 имени Е.А. Фурцевой зачитает журналист и писатель Маша Трауб.
После «Тотального диктанта» автор проведет встречу и автограф-сессию с читателями. Маша Трауб расскажет о новых книгах «Плохая дочь» и «Не мамкай!». Во время встречи можно задавать вопросы писателю. Авторы самых лучших получат в подарок книгу с автографом Маши Трауб.
Также акция пройдет и в других Библиотеках центра Москвы:
Библиотека № 6 имени В.В. Вересаева
Здесь участники напишут текст под диктовку Михаила Фаустова, основателя чемпионата по чтению вслух «Открой рот».
Библиотека № 11 имени Д.В. Давыдова
Для посетителей текст Дмитрия Глуховского прочитает Игорь Климов, актер, режиссер театра и кино.
Библиотека № 12 имени И.А. Бунина
В этой читальне текст диктанта прозвучит от Сергея Пичуричкина, заслуженного работника культуры, писателя, журналиста и психолога.
Библиотека № 18 имени В.А. Жуковского
В пространстве библиотеки чтецом станет Евгений Шляпин, актер московского драматического театра им. М.Н. Ермоловой, режиссер.
Библиотека № 16
Здесь текст диктанта прочитает для участников Лариса Баранова, актриса.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.