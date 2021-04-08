«Тотальный диктант» и встреча с Машей Трауб в библиотеках Центра Москвы

В 2021 году «Тоталь­ный дик­тант» состо­ит­ся 10 апре­ля в 14.00. Авто­ром тек­ста стал рос­сий­ский автор Дмит­рий Глу­хов­ский. Его рас­сказ «Обе­ща­ния» для участ­ни­ков акции в Биб­лио­те­ке № 4 име­ни Е.А. Фур­це­вой зачи­та­ет жур­на­лист и писа­тель Маша Трауб.

После «Тоталь­но­го дик­тан­та» автор про­ве­дет встре­чу и авто­граф-сес­сию с чита­те­ля­ми. Маша Трауб рас­ска­жет о новых кни­гах «Пло­хая дочь» и «Не мам­кай!». Во вре­мя встре­чи мож­но зада­вать вопро­сы писа­те­лю. Авто­ры самых луч­ших полу­чат в пода­рок кни­гу с авто­гра­фом Маши Трауб.

Так­же акция прой­дет и в дру­гих Биб­лио­те­ках цен­тра Москвы:

Биб­лио­те­ка № 6 име­ни В.В. Вересаева

Здесь участ­ни­ки напи­шут текст под дик­тов­ку Миха­и­ла Фау­сто­ва, осно­ва­те­ля чем­пи­о­на­та по чте­нию вслух «Открой рот».

Биб­лио­те­ка № 11 име­ни Д.В. Давыдова

Для посе­ти­те­лей текст Дмит­рия Глу­хов­ско­го про­чи­та­ет Игорь Кли­мов, актер, режис­сер теат­ра и кино.

Биб­лио­те­ка № 12 име­ни И.А. Бунина

В этой читальне текст дик­тан­та про­зву­чит от Сер­гея Пичу­рич­ки­на, заслу­жен­но­го работ­ни­ка куль­ту­ры, писа­те­ля, жур­на­ли­ста и психолога.

Биб­лио­те­ка № 18 име­ни В.А. Жуковского

В про­стран­стве биб­лио­те­ки чте­цом ста­нет Евге­ний Шля­пин, актер мос­ков­ско­го дра­ма­ти­че­ско­го теат­ра им. М.Н. Ермо­ло­вой, режиссер.

Биб­лио­те­ка № 16

Здесь текст дик­тан­та про­чи­та­ет для участ­ни­ков Лари­са Бара­но­ва, актриса.

укра­ли