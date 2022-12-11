Сергей Митин вручил Юрию Кацнельсону благодарственное письмо

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию поздравил Российскую Гильдию пекарей и кондитеров с 25-летием:

- Мы ценим вклад руководства и членов Гильдии в развитие отечественной хлебопекарной и кондитерской отраслей агропромышленного комплекса Российской Федерации, инициативность, профессионализм и компетентность. Желаю российским пекарям и кондитерам дальнейших успехов, крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия на благо Великой России.

Торжественное вручение благодарственного письма состоялось 30 ноября во время круглого стола на тему «Импортозамещение в пищевой и перерабатывающей промышленности (на примере хлебопекарной промышленности)». Президент РОСПиК Юрий Кацнельсон в свою очередь также поблагодарил сенатора Сергея Митина за оказанное доверие и сотрудничество.

Фото - Совет Федерации РФ

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