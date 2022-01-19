Трансляцию Национальной музыкальной Премии «Золотой Граммофон» представит телеканал МУЗ-ТВ

22 января 2022 года в эфире МУЗ-ТВ пройдет трансляция XXVI Церемонии вручения национальной музыкальной Премии «Золотой Граммофон»! Вас ждут лучшие песни 2021 года, любимые исполнители, острые шутки от ведущих и невероятная праздничная атмосфера!

Церемония вручения Премии «Золотой Граммофон» – это неповторимый, долгожданный миллионами поклонников российской эстрады праздник музыки. Ежегодно он объединяет лучшие песни и становится музыкальной визитной карточкой своего времени.

В эфире телеканала МУЗ-ТВ вы увидите выступление лауреатов XXVI Церемонии вручения Премии «Золотой Граммофон», среди которых: Николай Басков, Сергей Лазарев, Ани Лорак, Дима Билан, Полина Гагарина, Юлия Савичева, Emin, Валерий Меладзе, Ирина Дубцова и Артём Качер, Диана Арбенина, Дмитрий Маликов, Мари Краймбрери, Александр Панайотов, Ханна, Иракли и Маша Вебер, Слава, Ваня Дмитриенко, Dенис Клявер, Filatov & Karas, Dabro.

В этом году Церемония ознаменовалась сразу несколькими яркими музыкальными сенсациями. Впервые за несколько десятилетий на сцену вышли отцы-основатели культовой рок-группы «Земляне» Владимир Киселев и Игорь Романов.

Юрий Антонов, получивший специальный приз «Легенда поколений», представил несколько ярких дуэтов: с группой «Земляне», ЮрКиссом и Григорием Лепсом.

Телеверсия Церемонии уже объединила более 17 миллионов зрителей! Если вы еще не успели посмотреть это грандиозное музыкальное событие или хотите вновь окунуться в невероятную атмосферу главного музыкального шоу года, включайте МУЗ-ТВ в эту субботу, 22 января в 19.00!

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