Музыка Австрии прозвучала в ГМИИ им. А.С. Пушкина

Российской премьерой «Летних песен» Вильмы фон Вебенау был отмечен концерт в ГМИИ им. А.С. Пушкина, посвященный окончанию выставки Ксении Хауснер.

Признаться, произведения композиторов-женщин публика слышит куда реже, чем ей удается увидеть живописные работы художниц. Тем интереснее стал концерт фестиваля «Пятницы в Пушкинском». Goldenkreis – музыка Австрии рубежа XIX-XX веков солировала в тот вечер в Итальянском дворике.

… Густав Малер, Альбан Берг, Арнольд Шёнберг, Вильма фон Вебенау и Альма Малер-Верфель. Излом и лирика, трагичность и мощь, беспокойство души и умиротворение – всё было в музыке на перекрестии веков. Совершенно чудесно звучала Соната для фортепиано, соч.1 Берга в исполнении Александра Страхова, лиричность сопровождала Летние песни Вильмы фон Вебенау (1875-1953), ученицы Арнольда Шёнберга. Имя для меня оказалось совершенно новым (открытием новых имен, просвещению в том числе, мы и обязаны подобным вечерам и концертам). В таланте Густава Малера сомневаться не приходится, его Квартет для фортепиано, скрипки, альта и виолончели прекрасен. Однако совершенно незаурядным стало исполнение Четырех песен для голоса и фортепиано (переложение для альта и фортепиано, Илья Гофман, Екатерина Рихтер) Альмы Малер-Верфель (1879-1964), супруги Густава Малера и музы многих композиторов и художников. Её талант неоспорим.

Завершился же вечер торжественно-трагической Одой Наполеону Бонапарту для голоса и фортепианного квинтета (соч.41) Арнольда Шёнберга на стихи Джорджа Гордона Байрона. Чтецкое мастерство Богдана Петренко было под стать выдающейся исторической личности. Как музыка, так и стихи английского поэта в переводе Валерия Брюсова поразили фатальностью, катастрофой деятельности и кончины французского императора.

Марина АБРАМОВА

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