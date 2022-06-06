Троих лучших юных чтецов выбрали на Красной площади на суперфинале конкурса «Живая классика»

Лучшими чтецами международного конкурса по мнению жюри конкурса стали Валерий Русецкий из Беларуси, Иван Зуборенко из Ярославля и Нияра Маркосянц из Евпатории.

4 июня на главной сцене фестиваля «Красная площадь» прошел суперфинал конкурса юных чтецов «Живая классика» — крупнейшего в России и мире проекта по поддержке чтения: 14 ребят из разных регионов России и разных стран мира читали вслух отрывки прозы перед огромной аудиторией и авторитетным жюри.

Оценивали выступления ребят звезды театра, кино и литературы: телеведущий, писатель, публицист Андрей Максимов, актер театра и кино, декан актерского факультета театрального института им. Щукина, чтец, театральный режиссёр-постановщик, писатель Паавел Любимцев, актриса театра и кино Елена Бирюкова, писательница, лауреат множества премий Нина Дашевская, актриса Ксения Лаврова-Глинка и другие.

9 ребят выступили на сцене «вживую», 5 — участники из других стран — в видеоформате. На Красной площади в их исполнении звучали тексты классиков — Гоголя, Достоевского, Катаева, Зощенко, Тэффи, Дениса Драгунского и Ксении Драгунской, и совсем современных авторов — Валентины Дегтевой, Александры Николаенко, Анны Старобинец, Энн Файн. Получился прекрасный портрет чтения современных подростков. Выступавшим ребятам — от 11 до 17 лет.

Из 14 участников, которые ранее победили во Всероссийском и Международном этапах конкурса и получили право выступить в суперфинале, жюри выбрало троих победителей всего сезона конкурса «Живая классика».

Ими стали 17-летний Валерий Русецкий из Беларуси, 16-летний Иван Зуборенко из Ярославля, 14-летняя Нияра Маркосянц из Евпатории. У всех ребят уже большой опыт выступлений, все они занимаются в театральных студиях или даже играют в театре.

Члены жюри отметили, что многие ребята — уже готовые артисты. «Это чудесно, когда молодые люди высказываются. Но особенно хочу отметить, что выступать перед такой огромной аудиторией очень волнительно. Все ребята победители! Выходя на такую большую аудиторию все они преодолевают себя, и пусть в их жизни будет как можно больше выступлений» — поделилась впечатлениями член жюри, актриса Елена Бирюкова.

Среди победителей этого сезона — старшие подростки. Эту особенность отметила и подчеркнула член жюри, писатель Нина Дашевская: «На конкурсе очень часто малыши побеждают старших, потому что они обаятельные, более искренние, более яркие. Мне очень радостно, что именно старшие ребята 15-17 лет, когда это уже не игра, а серьезная возможность, использовали возможность что-то сказать через текст. Выиграли те, кто попытался донести до жюри именно что-то важное через текст, не рассмешить и позабавить нас. Ну и очень приятно, что в конкурсе много иностранных участников, потому что горизонтальные связи между людьми сегодня очень важны».

Все участники суперфинала получили призы от фонда «Живая классика» — запас чтения на лето, грамоты и медали. А победители — подарки от партнеров конкурса.

Для всех суперфиналистов фонд «Живая классика» также организовал культурную программу в Москве — ребята погуляли по столице, сходили в театры и музеи, прошли тренинги в театральном институте имени Щукина.

Конкурс юных чтецов «Живая классика» проходит каждый год уже в течение 11 лет. Участие в конкурсе принимает на всех этапах более миллиона подростков — из всех 85 регионов России и еще 80 стран мира. Старт следующего сезона конкурса — осенью 2022 года. А пока летом в 15 регионах России участники конкурса юных чтецов примут участие в «Всероссийском дне чтения вслух», который фонд «Живая классика» проведет впервые, чтобы дать возможность выступить с чтением любимых книг не только подросткам, но и взрослым, а также показать, что чтение любимых книг может быть настоящим городским праздником.

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